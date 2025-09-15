Extinguido el incendio forestal de Polán (Toledo) tras más de 30 horas de lucha contra el fuego

El incendio forestal declarado este sábado en el término municipal de Polán (Toledo), concretamente en la Finca Portusa, ha sido dado por extinguido esta madrugada, según ha informado el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha.

El fuego fue detectado a las 18.43 horas del sábado por un vigilante móvil y, en su fase más crítica, llegó a alcanzar la situación operativa de nivel 1, lo que implica riesgo para bienes no forestales y necesidad de intervención de medios adicionales.

Durante las labores de extinción, han llegado a participar hasta 41 medios, seis de ellos aéreos, y un total de 161 personas. El dispositivo trabajó intensamente durante todo el domingo y, aunque ya por la mañana el incendio descendió a nivel 0, aún permanecían activas 11 unidades terrestres con 44 efectivos intentando rematar el perímetro afectado.

Finalmente, el fuego fue extinguido por completo a las 2.00 horas de este lunes, gracias al esfuerzo coordinado del personal desplegado sobre el terreno.

Este nuevo incendio refleja la importancia de mantener la vigilancia y la prevención activa, incluso en septiembre, cuando las condiciones de sequedad y calor aún pueden favorecer la propagación del fuego.