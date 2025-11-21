El invierno adelanta su llegada en Castilla-La Mancha: mínimas de -3 ºC, nieve y heladas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 21 de noviembre, cielos poco nubosos, que irán aumentando a nubosos en el nordeste y en el resto del territorio durante las horas centrales, salvo en el extremo suroeste. Al final de la tarde, la nubosidad disminuirá de nuevo a poco nuboso.

Se esperan brumas y probables bancos de niebla matinales en cumbres del Sistema Central, así como precipitaciones débiles y dispersas en el Sistema Central y norte del Ibérico, que podrían ser aisladas en la Alcarria.

La cota de nieve se situará entre 800-900 metros, bajando a 600-800 metros. También se prevén heladas débiles, que serán dispersas en la mitad occidental y moderadas en zonas montañosas del nordeste.

En cuanto a las temperaturas, registrarán un descenso ligero, aunque las mínimas apenas cambiarán o se mantendrán estables en la mitad occidental. Así, se esperan mínimas de -2 grados en Cuenca y Guadalajara, 0 en Albacete y Toledo y 2 en Ciudad Real. Las máximas alcanzarán 11 grados en Toledo, 10 en Ciudad Real, 9 en Albacete, 8 en Guadalajara y 6 en Cuenca.

Fin de semana

Para este sábado, 22 de noviembre, los cielos se presentan poco nubosos o despejados con intervalos de nubes bajas matinales en cumbres del nordeste y abundante nubosidad alta a partir de la tarde en todo el territorio. El viento flojo será variable en la mitad occidental y del noroeste con intervalos moderados en la oriental tendiendo por la tarde a componente oeste en todo el territorio.

Las mínimas bajarán, que será ligero o sin cambios en Guadalajara y Cuenca. Temperaturas máximas sin cambios o en ligero descenso. Heladas débiles generalizadas, que serán en general moderadas en los Sistemas Central e Ibérico.

Las mínimas serán de -3 grados en Cuenca, Guadalajara y Albacete, y en -2 en Ciudad Real y Toledo. Las máximas serán de 11 en Toledo, 9 en Albacete y Ciudad Real, 8 en Guadalajara y 7 en Cuenca.

La jornada de este domingo, 23 de noviembre, estará protagonizada por intervalos de nubes medias y altas, aumentando a nuboso o cubierto desde el nordeste. Las lluvias débiles o moderadas se harán notar en el noroeste de Guadalajara por la tarde y la cota de nieve se situará entre 1900-2000 metros.

Las temperaturas subirán, que puede ser notable en las máximas en los valles del sur de Albacete, situándose entre los 14 grados en Toledo y 11 en Cuenca y Guadalajara. Las mínimas irán desde -1 grados en Cuenca y Guadalajara hasta los 2 en Toledo.

Se esperan heladas débiles dispersas, salvo en el oeste de Toledo. El viento será flojo, de componente oeste en Cuenca y Albacete y del sur en el resto, girando a mediodía a componente oeste en todo el territorio y con intervalos moderados en la mitad oriental.

Próxima semana

La semana arrancará el próximo lunes, 24 de noviembre, con cielos nubosos o cubierto, que se irán abriendo a claros al final en el nordeste. Se esperan lluvias moderadas que serán más probables y generalizadas por la tarde.

Las mínimas experimentarán un ascenso localmente notable, mientras que las máximas registrarán pocos cambios salvo un descenso en el suroeste de Albacete y zonas próximas y en extremo sureste de Ciudad Real. El viento irá de flojo a moderado de componente oeste, con rachas muy fuertes en el extremo oriental de Albacete y en las Sierras de Alcaraz y Segura.