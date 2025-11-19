Quién era José Montalvo, el histórico dirigente del Partido Popular de Cuenca fallecido a los 75 años

José Montalvo, figura política histórica del Partido Popular de Cuenca e ingeniero agrónomo de profesión, ha fallecido este martes a los 75 años de edad, tal y como ha confirmado el propio partido.

Durante muchos años de su vida, Montalvo formó parte de la Ejecutiva Provincial del PP y ocupó distintas responsabilidades en distintas áreas. Su último cargo político lo desempeñó al frente de la Subdelegación del Gobierno de Cuenca, puesto que ocupó entre 2015 y 2026.

A lo largo de su trayectoria profesional también fue concejal del Ayuntamiento de Cuenca, diputado provincial que llegó a ocupar el cargo de vicepresidente y senador por la provincia de Cuenca entre los años 2000 y 2008.

Despedida de Prieto

El senador conquense y expresidente del Partido Popular de Cuenca, Benjamín Prieto, ha trasladado unas emotivas palabras a Montalvo, recogidas por Europa Press, en las que manifiesta: "No solo despido a mi amigo Pepe Montalvo, también a una excelente persona, con la que he tenido la suerte de compartir más de 30 años de mi vida", ha expresado.

Prieto también ha recordado los "cientos de kilómetros" que ha recorrido a lo largo y ancho de la provincia junto a Montalvo, con quien ha aprendido "la esencia del servicio público" y quien le ha "inculcado la necesidad de escuchar y cumplir".

También ha destacado una de las pasiones de Montalvo: "No le ha dado tiempo a terminar su magnífico proyecto de recopilar más de 50.000 refranes", un trabajo donde mostraba sus raíces profundas.

"Amigo Pepe, no te olvidaremos, has dejado una gran familia, pero también a muchos amigos que siempre recordaremos tu ánimo, apoyo y humor", ha lamentado Prieto en su mensaje de despedida.

Condolencias por parte de Núñez

El presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha trasladado sus condolencias a través de un comunicado en la red social X, donde señala: "Me produce una enorme tristeza conocer el fallecimiento de Pepe Montalvo, un referente del Partido Popular de Cuenca y un servidor público ejemplar".

Declaraciones a las que ha añadido: "Su compromiso con la provincia, su dedicación y su calidad humana dejan una huella imborrable. Mi más sentido pésame a su familia, a sus amigos y a todos los que hoy sienten su pérdida. Su legado permanecerá siempre. DEP".

El velatorio de José Montalvo está en el tanatorio de La Alborada y la misa funeral será en la iglesia de San Fernando de Cuenca.