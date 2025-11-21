Un bosque hecho con botellas recicladas iluminará la Navidad en Guadalajara

El Ayuntamiento de Guadalajara, en colaboración con Ecoembes y Valoriza, ha puesto en marcha el proyecto 'Bosque Navideño' dentro de la campaña Magos del Reciclaje, una iniciativa que une sostenibilidad, creatividad y espíritu navideño.

Así lo ha avanzado este viernes el concejal de Servicios Municipales, David García, quien destacado durante la presentación en el Colegio Diocesano Cardenal Cisneros, que esta iniciativa pretende "concienciar a los niños y a toda la ciudadanía porque sabemos que, si concienciamos a los pequeños, al final toda la familia va a sumar en la tarea de la sostenibilidad y el reciclaje".

Desde el 14 de octubre hasta el 21 de noviembre, se han desarrollado talleres en todos los colegios de la ciudad, incluido el Colegio Especial Virgen del Amparo, con sesiones de 90 minutos por aula que combinaban formación sobre reciclaje y sostenibilidad con un taller creativo para elaborar árboles navideños con botellas de plástico, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

En total, han participado 23 centros educativos, 160 aulas y más de 3.500 alumnos de 3º a 6º de Primaria. "Con una simple botella de plástico podemos decorar un árbol, todo el mundo lo podemos hacer. Muchos de los elementos que tiramos pueden tener una segunda vida", ha subrayado García.

La exposición contará con 24 árboles y se instalará en Plaza de España entre el 24 de noviembrey el 5 de diciembre, sobre estructuras de acero y con iluminación especial. El acto inaugural será el 5 de diciembre a las 11.00 horas y los árboles permanecerán durante todas las Navidades junto al alumbrado festivo.

Compromiso con el reciclaje

El concejal de Servicios Municipales ha explicado también que, en Guadalajara, "la fracción resto de los residuos urbanos sigue siendo mayoritaria (72%), y aunque en 2025 se han registrado avances en la ratio de biorresiduos y voluminosos, debemos seguir concienciando en el reciclaje de envases, papel y vidrio, así como el uso del contenedor marrón para materia orgánica, en el que fuimos pioneros".

Además, la ciudad dispone de un punto limpio móvil que recorre los barrios cada semana -lunes en Manantiales, martes en Alamín y Anilla, miércoles en pueblos anexionados y El Clavín, jueves en Cuesta del Matadero, viernes en Avenida del Vado-, y un servicio gratuito de recogida de voluminosos.

"Con proyectos como este, Guadalajara demuestra que la sostenibilidad y la educación pueden ir de la mano. Porque además de recordar que tenemos la obligación de dejar un planeta mejor para nuestros hijos, no hay que olvidar que el coste del tratamiento de residuos es mayor cuanto menos se recicla y eso en definitiva lo pagamos todos", ha concluido el concejal, dando paso a los propios escolares que han explicado todo lo que han aprendido y como han realizado las flores de los árboles de Navidad.