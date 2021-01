El cierre perimetral en Castilla y León continuará más allá del domingo

Castilla y León prolongará su cierre perimetral por unas semanas más. Así lo ha adelantado el presidente de esta Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, durante una entrevista concedida a Onda Cero Salamanca. Una decisión que se va a tomar debido a la «tendencia alcista en los datos de contagios por Covid que revelan que «estamos ante el inicio de la tercera ola».

Y es que los datos de la incidencia acumulada a los catorce días ha sufrido un importante repunte de ocho puntos, al pasar de 148 a 156 casos por cada 100.000 habitantes, al igual que la de siete días, que llega a los 83,60 por los 73,60. Y en especial, el aumento afecta a las tres provincias que salieron antes del nivel de alerta 4, con especial repercusión en Segovia y en Ávila.

Aunque ha afirmado que la vacuna «abre un tiempo de esperanza» ha asegurado a continuación que «no podemos bajar la guardia, porque hay que seguir protegiendo a las personas más vulnerables».

El presidente ha precisado las medidas que estarán vigentes, como la prohibición de reuniones de más de seis personas no convivientes, el toque de queda a las 22.00 horas o el cierre perimetral a partir del 10 de enero. «Son medidas eficaces que permitieron en la segunda ola bajar la incidencia acumulada, salvar vidas y la economía», dijo.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha insistido en que hasta que el proceso de vacunación no concluya, hasta que no se logre inmunizar al 70 por ciento de población, «es fundamental» mantener medidas como la distancia seguridad, la limpieza de manos, el uso de la mascarilla o la ventilación de espacios cerrados. «Máxima precaución y no bajar la guardia», ha enfatizado.

En cuanto a la campaña de vacunación, ha defendido que se está haciendo de forma «ágil» y ha recordado que se ha iniciado con los usuarios en residencias y entre los trabajadores socio-sanitarios de estos centros, y proseguirá entre los profesionales sanitarios, los mayores y dependientes y el resto de grupos identificados. Al respecto, ha indicado que irán vacunando a medida que el Gobierno les suministre las dosis y garantizó que si hay que intensificar el proceso, elevarán el personal de los equipos. Fernández Mañueco espera que 2021 «será el año en que superemos esta pandemia” y asumió que habrá que hacer un “esfuerzo» para acabar con la crisis sanitaria y también para afrontar la crisis económica y comprometió que utilizarán «al límite» sus posibilidades, para ayudar a empresas y autónomos de los sectores productivos más dañados, como el hostelero.

Propagación imparable

Mientras, el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, se ha mostrado convencido de que toda la Comunidad pasará en breve a nivel 4 ante el incremento de los contagios por Covid-19, situación que conllevará la adopción de más medidas restrictivas. Igea ha recalcado que el virus sigue estando ahí y que, a pesar de que el 80 por ciento de la población esté haciendo las cosas bien, «con que unos pocos no cumplan la propagación del virus es imparable».