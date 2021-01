Trabajada victoria del VRAC ante un luchador Cisneros

El VRAC Quesos Entrepinares de Valladolid volvió a la senda de la victoria ante un luchador Complutense Cisneros, que no puso la derrota fácil, y que sólo el fondo de armario de los actuales campeones les permitió lograr un triunfo con bonus de cinco puntos por 33 a 14.

Los de Diego Merino sabían que se trataba de un partido más asequible que el de la semana anterior frente al Alcobendas, pero la relajación nunca le va bien a los queseros y fue lo que evitaron de salida. En el 8, el VRAC ya mandaba 12-0 tras un fulgurante arranque dejó dos ensayos. El primero lo firmó Guillo Mateu por el flanco izquierdo tras una melé en la que los vallisoletanos fueron notablemente superiores. Baltazar Taibo no transformó, pero apenas tres minutos después, de nuevo tras melé ganadora, recibió el balón de un certero Axel Papa y alcanzó zona de marca. Esta vez no falló con el pie para el 12-0.

Con el marcador favorable y un Cisneros de menos a más, el VRAC se tranquilizó para medir el desgaste y no tardó en pagarlo. Una buena acción de los universitarios, de derecha a izquierda y encontrando superioridad manifiesta, dejó en bandeja el ensayo a Ignacio Rodríguez Guerra. Transformó Gonzalo Vinuesa (12-7). Con el aviso se intuía que el VRAC no tardaría en responder, pero el encuentro siguió por los mismos derroteros y se complicó con las lesiones de Pablo Gil y Álvaro Ferrández, que obligó a sustituir a ambos canteranos. Segundos antes del descanso, Cisneros culminaba la remontada con un ensayo de Ignacio Rodríguez Guerra que de nuevo hacía bueno Vinuesa con el pie.

Pese a que el partido no dejará puntos acumulados para la segunda fase por la situación clasificatoria de ambos equipos, no cabía otra intención que la de voltear el resultado y ganar para aguantar el pulso del Lexus Alcobendas…por lo que pueda pasar. La reacción se hizo de rogar, pero terminó llegando 15 minutos después de la reanudación. Baltazar Taibo, que acumuló 18 de los 33 puntos finales del VRAC, sorprendió a jugadores, espectadores y a todos los presentes en Pepe Rojo poniendo en juego un castigo con el pie de un lado al otro del campo, donde esperaba Jaime Moncada para recoger el oval y ensayar bajo palos (19-14). Taibo no decaería y rompería a la defensa madrileña para lograr el quinto ensayo del Quesos, que le dejaba a uno del bonus ofensivo. Él mismo repetiría con el pie.

A minutos para la conclusión, Cisneros desperdició un ataque para irse de Pepe Rojo con un punto defensivo y en la última jugada el VRAC tiró de fuerza en delantera y, con paciencia y centímetro a centímetro, terminó posando el oval por medio de Siosiua Moala. Taibo ponía el broche a su gran partido con otros dos puntos y sellaba el 33-14 definitivo.

Derrota de El Salvador

No tuvo tanta suerte el otro conjunto vallisoletano, el Silverstorm El Salvador quien cayó derrotado por un abultado 26 a 5 frente al Alcobendas, que parece que le tiene tomada la medida a los equipos vallisoletanos esta temporada, ya que ya le ganó la última Copa del Rey, y la anterior jornada venció al VRAC Quesos Entrepinares.

El reto contra el líder no dio los frutos deseados, y el “chami” no consiguió prolongar su racha de victorias en Las Terrazas, donde cayó por 26-5 ante un Lexus Alcobendas en el que destacó especialmente su apertura Javier López, quien acertó con todas las patadas a palos de las que dispuso, despegando a los suyos en el marcador.

El entrenador de SilverStorm El Salvador, Juan Carlos Pérez, afirmaba que “la valoración del partido es mala. Lexus Alcobendas ha sido superior, y se ha sabido adaptar bien al arbitraje, al contrario que nosotros. Hemos tenido muchas opciones, sobre todo en el primer tiempo. Pese a la derrota, estoy contento con la actitud de los jugadores”.