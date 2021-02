La alcaldesa socialista de Segovia carga contra el Gobierno de Sanchez por no conceder a la ciudad el Centro Logístico del Ejército de Tierra

No es fácil ver como un político critica las decisiones que hace una Administración de su propio partido político. Éste no es el caso de la alcaldesa socialista de Segovia, Clara Luquero, que no se ha mordido la lengua y ha cargado duramente contra el Gobierno de Pedro Sánchez por no conceder a su ciudad el Centro Logístico del Ejército de Tierra.

No quiso esconder que “duele especialmente” que “el duro golpe” dado a la ciudad de no acoger esta infraestructura, que irá a Córdoba, lo dé un Gobierno de “tu mismo signo político”. Luquero reiteró la petición de explicaciones claras y directas de la ministra de Defensa, Margarita Robles, al considerar que “ha fallado la información, la comunicación y la transparencia en el proceso de designación de la sede”.

Luquero calificó como “bombazo” la designación de Córdoba como sede de la futura Plataforma Logística del Ejército de Tierra. El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Segovia rechaza, declaró la alcaldesa, “tanto el fondo como la formas” de Defensa hacia las ciudades y localidades que se postularon como candidatas. De hecho, recordó la lista publicada en un medio de comunicación nacional en enero donde ni siquiera figuraba Córdoba, sí estaban: Segovia, Toledo, Jaén, Talavera de la Reina (Toledo), Alzira (Valencia) y Lorca (Murcia), así como las localidades de Huete (Cuenca) y Aguilafuente (Segovia).

A preguntas de los periodistas, Luquero dijo que no podía decir que se sintiera engañada pero sí remarcó que “sinceramente no ha fluido la información como debería”, además de no esconder que le “duele” recibir el golpe de un gobierno de su mismo signo político. “Es un plan aprobado por un gobierno del PP pero lo está ejecutando un gobierno socialista”, subrayó.

Para la alcaldesa de Segovia, si el Ministerio tomó la decisión a finales de diciembre de acelerar el proceso de elección de la sede del Centro Logístico lo tenía que haber comunicado oficialmente a todo el mundo para que hubieran presentado la documentación complementaria y un proyecto de financiación, como sí pudo hacer la ciudad de Jaén, como ha confesado públicamente su alcalde Julio Millán.

Luquero defendió que si el Gobierno se hubiera comportado por igual con todos los municipios, Segovia también habría presentado sus proyectos económicos y de financiación. En ese momento, el Ayuntamiento de Segovia se hubiera puesto en contacto con el resto de administraciones públicas para ver “cómo andábamos de fuerzas y de recursos”.

El Consistorio tendría el suelo y el compromiso formal para la construcción de las viviendas necesarias y la adaptación de los servicios para esta dotación. “Ver lo que la Diputación hubiera aportado”, argumentó, así como la Junta de Castilla y León, con 80 o 100 millones de euros “como lo ha hecho el Gobierno de Andalucía”. La alcaldesa de Segovia sostuvo que en este proyecto, que tiene un coste de 350 millones de euros, el 35 por ciento lo aporta el territorio, es decir, la Junta de Andalucía.

Luquero está segura de que hay “criterios que se me escapan” para que Córdoba haya sido la ciudad elegida, por eso quiere mantener cuanto antes una reunión directa con la ministra Margarita Robles para que “nos de una explicación”. La edil no está de acuerdo con que deba primar como criterio “la implicación económica del territorio” porque, en su opinión, sería un contrasentido ya que “el papel del Estado es equilibrar” en la llegada de los proyectos. Tampoco comparte que se haga como una subasta, “al mejor postor”, informa Ical.

La alcaldesa también hizo referencia a que puede haber pesado mucho las tasas de desempleo de Córdoba o razones de la propia estrategia de la defensa del país, de irse hacia el sur para no dejar todo en el entorno de Madrid, ya que en la capital sí se va quedar la Base de los Helicópteros. Luquero quiere hablar con Robles para recibir respuestas y también para hacer una exigencia, que Segovia pueda contar en el futuro con “proyectos tractores de Defensa y de otros ministerios”.

La ciudad recibe un duro golpe ante la desaparición, en el plazo de unos años, de la conocida como Base Mixta, el Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados PCAMASA nº2. Estas instalaciones militares tienen una trayectoria de más de 200 años en Segovia. “Un vínculo histórico y de afecto con la ciudad de Segovia”, subrayó.

“La conciencia tranquila”

Clara Luquero no quiso entrar a valorar las actitudes de otros responsables públicos y administraciones para después remarcar que está “en total desacuerdo con el procedimiento” que ha seguido por parte del Ministerio de Defensa. En varios momentos de su intervención, la alcaldesa de Segovia sostuvo que tiene “la conciencia muy tranquila porque hemos hemos hecho lo que hemos podido”.

No comparte la crítica sobre que Segovia haya suspendido este examen sobre los tiempos y los plazos porque “para suspender un examen primero hay una convocatoria con unas bases y con una documentación y esto no ha sucedido aquí”. Luquero remarcó que todas las ciudades interesadas presentaron la documentación, “mostraron las caras y los puntos fuertes”, pero después se ha tenido en cuenta “otras cuestiones que se han resuelto de forma unilateral” y no ha existido “un ejercicio de transparencia”.

Declaración institucional

La Junta de Gobierno Local aprobó una declaración institucional que refleja, detalló la alcaldesa, la postura de los dos partidos que forman parte del gobierno municipal, el PSOE e Izquierda Unida, donde se deja claro que la decisión sobre la ubicación del Centro Logístico del Ejército de Tierra “responde únicamente a criterios estratégicos del Ministerio de Defensa y, con ello, a las necesidades de las Fuerzas Armadas; si bien, este Gobierno Local, siempre respetuoso con el resto de Instituciones, en esta ocasión manifiesta su disconformidad con el proceso seguido para tal designación”.

El resto de grupos municipales, presentes con voz pero sin voto en la Junta de Gobierno Local, recibieron el texto de la declaración pero, según Luquero, no se pronunciaron al respecto. “El golpe se lo han dado a la ciudad y la ciudad responde a través de su gobierno”, resaltó la alcaldesa.