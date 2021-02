La ilusión por atender a los turistas sigue intacta

Con la celebración del año nuevo chino en febrero de 2020 comenzaron en cascada las cancelaciones viajes de turistas procedentes de gigante asiático a la ciudad del Acueducto. En marzo, el Gobierno francés prohibió las salidas de estudiantes. Así recuerda la guía oficial de turismo Eva Torres, del colectivo “Segovia Imperdible”, el inicio de los meses más complicados para estos profesionales que mañana celebran su día internacional. Eso sí, con la ilusión intacta, cargada de ganas de volver a recorrer las calles para deleitar a sus clientes.

Precisamente el proyecto “Segovia Imperdible” nació en plena desescalada, en el mes de junio de 2020. Detrás de este nombre están las guías oficiales de Segovia: Ana Gómez, Elena Mirón, Eva Torres y Leticia Hernández. Su presentación en sociedad fue realizar visitas guiadas, los días 29 y 30 de junio, tres rutas dirigidas a los sanitarios segovianos para darles las gracias y poder celebrar “de una forma especial el día de San Pedro”.

“Segovia Imperdible” sigue ahí. Sus cuatro impulsoras, Leticia, Elena, Ana y Eva, a pesar de la dureza de estos meses, tienen muy alta la moral, mientras siguen ocupadas formándose en las temáticas más diversas y reforzando su conocimiento de idiomas. “Es lo que estamos deseando, volver a estar en la calle. El turismo es saber adaptarse a todo tipo de clientes, el trato con las personas y ahora es mirar una pantalla”, remarca Eva Torres.

En pocas palabras, las guías oficiales afirman que, como todo el sector turístico, “están igual o incluso peor que hace un año”. Han tenido que hacer frente a un gran hándicap que ha perjudicado directamente a sus ingresos, la reducción de los aforos. “Hasta junio del año pasado podías llevar hasta 55 personas, luego nos dejaban la mitad. Desde agosto, sólo nueve personas más el guía y actualmente son cinco personas más el guía que es lo que podemos llevar”, resume.

Las cuatro guías oficiales de Segovia se dieron cuenta ya en abril que, a causa de la pandemia, el turista no iba a querer viajar en grupos numerosos y decidieron proponer un producto que se pueda vender “plaza a plaza” para que se puedan apuntar de dos en dos, una familia, un grupo de amigos. “De manera individual porque nosotras hasta marzo de 2020 trabajábamos con grandes colectivos, con grupos que venían organizados con agencias de viaje. También podía ser un grupo privado, una familia que nos contratara directamente. Nos dimos cuenta de que era la única manera en la que podíamos trabajar”, argumenta Eva Torres, como portavoz de sus compañeras.

Guías oficiales de turismo de Segovia Imperdible

Las guías segovianas insisten en que “no han perdido la ilusión”. Recomiendan visitar su página web, www.segoviaimperdible.com, donde dejan patente la fuerza de su imagen, apostando por el verde, paraguas incluido, y su ‘imperdible’. También en perfiles en redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter, “para que la gente no se olviden de nosotros”.

Una de las iniciativas que han tenido muchos seguidores, también entre los propios segovianos, con la sección “Sabías que …”, con datos curiosos sobre la historia y el patrimonio de la ciudad. “Otra iniciativa bastante novedosa”, señala Eva Torres, “que empezamos a hacer en mayo con motivo del Día de la Madre, un bono regalo de una visita. Eran los días en los que nos dejaban ya poder darnos un paseíto y sabíamos que en ese momento no se podía pero los que lo compraban luego, en junio, lo podía disfrutar”

La promoción de los bonos-regalo de “Segovia Imperdible” han continuado durante todo este año para cumpleaños, aniversarios o eventos. “No es que estemos cerradas es que no hay gente pero si hay cualquier grupo de amigos o familia que quiera hacer una visita que nos llame, que vamos corriendo”, sostiene con firmeza.

Una asignatura pendiente

Este fin de semana se les abre una pequeña ventana, “mejor eso que nada”, con la apertura de la movilidad de Segovia con el resto de las provincias de Castilla y León. Eva Torres, como profesional con muchos años de experiencia, sostiene que la pandemia les ha confirmado lo que ya ellas ya tenían claro, la falta de cultura entre los castellanos y leoneses para viajar dentro de su Comunidad. Los que más se anima suelen ser profesionales de otras provincias españolas que aprovechan que están en Castilla y León para conocer sus ciudades y pueblos, al igual que los madrileños que sí tienen por costumbre hacer turismo dentro de su comunidad, a lugares como Chinchón, Alcalá de Henares o San Lorenzo de Escorial.

Para los ciudadanos de Castilla y León sigue siendo en cambio esta asignatura pendiente, viajar a destinos que les pillan muy a mano y que tienen mucha historia, cultura, patrimonio o gastronomía que ofrecer.

Muy atareadas

En lo que la situación va mejorando, las guías oficiales de Turismo siguen muy atareadas, centrando sus esfuerzos en la formación. Desde abril, Eva, Leticia, Ana y Elena se apuntan a los cursos que les ofrecen como formación continua desde la Junta, la Diputación, la Cámara de Comercio o la FES, por señalar algunos. Cursos con temática muy variada en idiomas, sistemas digitales, nuevas tecnologías o medidas fiscales. También, de la mano de la institución provincial, han invitado y enseñado a los viajeros a conocer muchos rincones segovianos.

Eva Torres resalta que hay que tener en cuenta que son autónomas, no forma parte de la plantilla de ninguna administración pública y tienen que seguir haciendo frente al pago de las cuotas. Con motivo del Día Internacional del Guía Turístico, que se celebra desde hace tres décadas el 21 de febrero, se unen “a todos los compañeros ante la situación que no es fácil pero no hemos perdido la ilusión”.

Las cuatro fundadoras de “Segovia Imperdible” confían en superar todos los obstáculo para que, en dos o tres años, se puedan recuperar la situación que tenían antes. “Nos agarramos a que somos de Segovia, somos expertas y queremos seguir aquí. No dejamos de estudiar y aprender continuamente”, resume Eva Torres, con este proyecto que resultado novedoso en Segovia, que tiene como plato fuerte sus bonos-regalo.