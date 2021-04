La estrategia del Gobierno autonómico frente a la covid, en veinte reuniones

Las actas de las 20 reuniones del Grupo de Expertos Covid de Castilla y León reflejan que, en líneas generales, la estrategia seguida por el Gobierno autonómico ha mirado con interés la mayor parte de las propuestas surgidas de ese foro, en el que han abundado las apelaciones a la prudencia, a la necesidad de lanzar mensajes claros a la sociedad y las dudas a la hora de elegir las mejores opciones, especialmente en la primera ola.

Levantadas por el secretario del Grupo de Expertos, Ignacio Rosell, entre el 2 de marzo de 2020, fecha de la primera reunión, y el 7 de enero de 2021, fecha de la última, en ellas se revelan los cambios sustanciales entre las dinámicas que seguían al inicio sus participantes y la labor desarrollada ahora.

De la incertidumbre inicial -con escasa información y evidencia científica sobre el coronarivus- a la planificación actual, marcada por los acuerdos (semáforo) y desacuerdos alcanzados a nivel nacional entre las autonomías en el ya famoso Consejo Interterritorial de Salud, la labor de los expertos ha servido para dar respuesta científica a ciertas situaciones, con especial relevancia en los momentos de escalada y desescalada de las medidas.

Llama la atención que en uno de los momentos más críticos de lo que va de pandemia, el periodo navideño, los expertos y la consejera de Sanidad, Verónica Casado, no se reunieran entre el 9 de noviembre y el 7 de enero, cuando fueron convocados de urgencia ante el rápido incremento de los contagios, aunque fuentes del comité de expertos han asegurado que el asesoramiento en ese momento se realizó por medio de correos electrónicos y no con una reunión formal.

Algo similar ocurre con posterioridad a esa fecha, ya que los expertos no se han vuelto a reunir formalmente con la consejera de Sanidad o con el resto del Consejo de Gobierno desde el 7 de enero. En algunas de las actas de estas reuniones quedan reflejadas algunas de las demandas de opinión planteadas por el propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que llegó a pedir parecer a si era conveniente pedir el estado de alarma (18 de septiembre 2020), y el vicepresidente Francisco Igea, quien insistió en que los expertos no debían rehuir la “crudeza y sinceridad” en sus intervenciones (13 de octubre 2020), entre otras aportaciones.

A continuación se realiza un recorrido por alguna de las actas más destacadas y sus principales puntos de interés, centrados en las recomendaciones de los expertos para cada momento.

ACTA 1: 2 de marzo 2020

Esta reunión fue la primera de las convocadas. Estuvo marcada por la incertidumbre del momento, con la vista puesta en la reunión con el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, centrada en la compra centralizada de material de protección para los sanitarios. Se instauró el teléfono de información 900 222 000.

ACTA 2: 10 de marzo 2020

Primer recuento, con 56 casos de covid en Castilla y León y primeras medidas de contención reforzada en Miranda de Ebro (Burgos), como primer foco de la pandemia en la Comunidad. El objetivo era “aplanar la curva”, un término que se ha ido popularizando a lo largo de la crisis. Los expertos recomiendan los triajes previos en los hospitales: en unos se instauró inmediatamente, en otros costó más tiempo.

ACTA 3: 16 de marzo 2020

Ya en transmisión comunitaria del virus, los expertos valoran como una “decisión correcta” el confinamiento domiciliario general y el estado de alarma que lo ampara. No obstante, alertan de que “aún hay demasiada gente en la calle”, por lo que piden un mayor control. Hablan de que la ola de frío tiene ventajas (disuade a la gente de salir de casa) y desventajas (el virus se hace más resistente).

ACTA 4: 24 de marzo 2020

Los expertos muestran preocupación por la falta de test diagnósticos, los problemas de hospitalización y el déficit de personal, a lo que la consejera suma su inquietud por las residencias, a pesar de que en ese momento afirma que “parecen estar dando una respuesta adecuada”

ACTA 6: 7 de abril 2020

Disminuye el riesgo de colapso hospitalario pero faltan respiradores. Hay 342 pacientes en UCI y la preocupación se centra en Segovia, Soria y Salamanca. Siguen faltando test diagnósticos, aunque empiezan a funcionar los llamados covid-car para agilizar las muestras.

ACTA 7: 14 de abril 2020

Los políticos empiezan a hablar de medidas de desescalada y los expertos avisan: “lo socioeconómico no puede condicionar la salud de las personas”. Proponen desescaladas piloto y que las residencias de mayores tengan un tratamiento aislado respecto a su municipio. Además, rechazan el “carnet de inmunidad” del que comienza a hablarse, por que puede generar “discriminación laboral” e incluso cierto “interés por infectarse”.

ACTA 8: 21 de abril 2020

Los expertos avisan de que la desescalada por territorios “será compleja” y desaconsejan la salida de los niños a la calle (“puede generar falsa sensación de seguridad y perder mucho de lo logrado con el confinamiento”). Sobre la vuelta al cole, dicen que es momento de planificar la desescalada, pero no de implantarla. Lo mismo ocurre con las residencias. Sobre los test masivos, los expertos concluyen: “ideal pero inviable”. Comienzan a hablar de que es “muy probable una segunda ola en otoño”.

ACTA 9: 28 de abril 2020

Día clave para la desescalada. El informe de los expertos apela a la “prudencia” para “evitar dar pasos en falso”, con “medidas reversibles en el corto plazo” y con una aplicación mínima de 14 días, lo que se convertirá en un clásico de la pandemia. Recomiendan que las CCAA tengan “competencias claras para tomar medidas ágiles” y que el Gobierno central ejerza la coordinación y la revisión de medidas. Proponen que las zonas básicas de salud sean la referencia para el desconfinamiento, sólo posible con 14 días previos sin contagios detectados. Avisan: las residencias, lo último en abrir (no visitas). El acta refleja la controversia sobre los efectos que tiene hacer más PCR: “hacer más pruebas implica asumir las medidas que conllevan: ‘donde se busca se encuentra’”, plantean. Justo al término de esta reunión el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presenta el “Plan para la Transición a la Nueva Normalidad”.

ACTA 10: 12 de mayo 2020

Empieza la desescalada con 26 zonas básicas de salud de Castilla y León pasando a la denominada Fase 1. Son 53.000 habitantes que saborean el desconfinamiento. Los expertos consideran “adecuados” los criterios seguidos para avanzar en la desescalada. Se aplica la prudencia.

ACTA 12: 9 de junio 2020

Sigue el avance de la desescalada, pero con restricciones de movilidad provincial y con la vista puesta ya en evitar los festivales de verano y el ocio nocturno, a la vez que piden mantener la precaución con las residencias.

ACTA 13: 30 de junio 2020

Última reunión formal antes de los meses de julio y agosto. Casado pide a los expertos ser “proactivos”, que estén “pendientes de actualizaciones” en sus ámbitos y que se comuniquen por correo electrónico. Los expertos valoran la prudencia aplicada en la desescalada con el modelo de las ZBS, pero piden “evitar mensajes triunfalistas” que incluyan términos como “post-covid” o “post-pandemia”. Ya hay test suficientes.

ACTA 14: 9 de septiembre 2020

Con la vuelta al cole encima y con 500 casos diagnosticados al día, 331 ingresados en planta y 46 en las UCI, la consejera cree que tiene que ver con una alta tasa de PCR realizadas, lo que permite elevar la detección de la enfermedad. Sobre la vuelta al cole, los expertos alertan de la necesidad de que los hermanos de casos sospechosos deberían iniciar una cuarentena, algo que no fue obligatorio hasta que se confirmaba el caso.

ACTA 15: 18 de septiembre 2020 *Consejo de Gobierno

Por primera vez reúnen a todo el Consejo de Gobierno con los expertos ante la “preocupación existente por la evolución de la pandemia”, aunque en ese momento Castilla y León está en una posición media entre las CCAA (35,18 casos de IA a 14 días y 18,44 a 7 días).Mañueco habla de la necesidad de anticipar las estrategias y cita a Madrid como ejemplo de confinamientos. Pide opinión sobre la pertinencia de un nuevo estado de alarma y de plantearse la no presencialidad universitaria. Igea plantea la posibilidad de un confinamiento “intenso y breve”. Los expertos contestan que el confinamiento general y el estado de alarma no es pertinente en este momento, aunque sí como “último recurso más adelante”. Hablan de la famosa “herramienta intermedia” y comienzan a poner el foco en los contagios en el ámbito familiar. Sobre la universidad, mantienen que la presencialidad es viable, pero alertan de otros espacios vinculados como las residencias de estudiantes: más vigilancia. Ven “muy adecuado” que se afronte un proceso de evaluación externa sobre la gestión de la pandemia.

ACTA 16: 29 de septiembre 2020

Expresan su preocupación por la situación de Madrid y su incidencia sobre Castilla y León. Comienzan a hablar de indicadores para lo que posteriormente se convertirá en el famoso ‘semáforo’. Alertan de problemas con el servicio externo de detección covid en colegios: se alargan los plazos de realización de pruebas y comunicación de resultados.

ACTA 17: 13 de octubre 2020 *Consejo de Gobierno

Además de los consejeros, participa en esta reunión el experto Rafael Bengoa. El presidente habla de aplicar “medidas proporcionadas, moderadas pero no tibias”, además de armonizar soluciones a nivel nacional, y el vicepresidente apela a la necesidad de no descuidar la patología no covid y de asumir la fatiga de los profesionales. Pide a los expertos que no rehuyan la “crudeza y la sinceridad”. Rigen en la Comunidad el confinamiento perimetral, limitaciones de culto, de hostelería, gimnasios y en casas de apuestas. Bengoa alerta del peligro de los “zigzagueos” a la hora de tomar medidas y considera que el límite de los 500 casos es “muy laxo” y trazado para “complacer políticamente a Madrid”.

Los expertos proponen mejorar la atención telefónica a los pacientes y fomentar la videoconsulta, pero también favorecer la asistencia presencial mientras se pueda para evitar “que se llegue tarde”, controlar más el acceso a las salas de espera y más MIR. Reclaman “normas claras que favorezcan el cumplimiento”, proteger más las residencias y prohibir el consumo en barra (lo que hizo la Junta).Al cierre de esta reunión, Igea pide “medidas drásticas de tipo Melbourne, a pesar de todas las repercusiones a nivel económico y social”, mientras que Mañueco, que cierra la reunión, afirma que “la moderación no exime de contundencia” y remarca “la importancia de hacer cumplir las medidas por concienciación o en su defecto por sanción”. “Aplicar lo que consigue mejor resultado con el menor perjuicio posible”, resume el presidente en ese momento.

ACTA 18: 27 de octubre 2020

Casado admite preocupación por el “riesgo extremo” actual y pide “discreción” a los expertos. El 37 por ciento de los pacientes en UCI son de covid. Los expertos remarcan la necesidad de mantener las medidas en el tiempo para que sean evaluadas y “no desconcertar a la población con medidas muy cambiantes” porque eso “crea desafección”. Hablan de que, en ese momento, la limitación perimetral por municipios “no tiene demasiado sentido epidemiológico”, por lo que hablan de que es más eficaz el confinamiento en casas que el cierre de municipios. Cierre perimetral autonómico. Para los hosteleros, proponen fomentar el uso de terrazas e incrementar las sanciones si los locales incumplen reiteradamente las medidas. De cara al Día de Todos los Santos, los expertos proponen no cerrar los cementerios pero sí limitar las reuninones familiares. Empiezan a acuñar la expresión ‘autoconfinamiento inteligente’.

ACTA 19: 9 de noviembre 2020

Con más de 900 casos de IA a 14 días, los expertos avalan el uso de los tes de antígenos en Atención Primaria y Urgencias, para ganar en agilidad de diagnóstico y alertan del riesgo de contagios en las residencias tras la sentencia del TSJCyL que revoca las restricciones aplicadas en esos centros. No hablan de la Navidad y no habrá reuniones formales antes de ese momento, pese a que la discusión pública sobre los límites es grande.

ACTA 20: 7 de enero 2021 *Consejo de Gobierno

Con la tercera ola ya disparada, los expertos muestran un “consenso absoluto” para mantener el cierre perimetral autonómico, piden ser más estrictos con los aforos de los establecimientos de hostelería y su cierre en caso de seguir en ascenso los contagios. Mantener el toque de queda de forma indefinida, aportar más información y reducir la interacción social de las familias, otras de las claves en esta última reunión por el momento