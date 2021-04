Un superior Quesos Entrepinares vence el derbi vallisoletano de rugby

El VRAC Quesos Entrepinares fue superior al Silverstorm El Salvador en un intenso derbi, que cayó del lado de los azules, que siempre fue por delante en el marcador.

Tras las dudas que generó el correctivo recibido en Las Terrazas siete días atrás, el VRAC afrontaba el derbi de Pepe Rojo sabedor de que tenía una gran oportunidad de redimirse de los dos últimos tropiezos (Ordizia y Alcobendas), pero consciente a la vez de que podía sumar su tercera derrota consecutiva si su imagen no daba un giro de 180 grados frente al Silverstorm El Salvador. Y vaya que si lo dio. El Quesos recogió los frutos de una semana de máxima concentración y trabajo con 80 minutos intensos en los que encontró el guion perfecto para sumar un triunfo que le vale para depender de sí mismo en la lucha por la segunda plaza de la fase regular y a la expectativa de lo que suceda en la última jornada, la cual se disputará antes de que el VRAC cierre el campeonato con su partido pendiente frente al Barça Rugbi.

El derbi recordó al de hace un años cuando ambos equipos se citaban asiduamente en finales tanto por el título de Liga como de la Copa del Rey o Supercopa. Encuentro trabado, de nervios y sin que ninguno de los dos conjuntos asumiese muchos riesgos. Partidos que, como el de la jornada 15 de esta temporada 2020/2021, se llevaba quien menos errores cometía. Y así fue en esta soleada pero fresca mañana de abril en la que se dieron cita algo menos de 900 espectadores en las gradas de Pepe Rojo, el máximo permitido por las autoridades debido a las restricciones estableciadas en la lucha contra la Covid-19.

La primera parte fue de dominio quesero, con los de Diego Merino marcando territorio desde los primeros minutos y poniendo de manifiesto que no iban a ser el convidado de piedra de la semana anterior. El VRAC iba a la disputa, placaba y buscaba acciones ofensivas propicias para puntuar. Así forzó las indisciplinas de El Salvador, de rojo en esta ocasión, que acumuló castigos en una zona asumible para el pateo de Baltazar Taibo, que completó un gran partido con el pie y volvió a multiplicar esfuerzos como 10 del equipo. Los primeros puntos los sumó en el minuto 5 (3-0), para repetir en el 15 (6-0) y posteriormente en el 18 (9-0). Golpe a golpe, el VRAC se alejaba a más de un ensayo transformado, lo cual esperanzaba a los aficionados azulones de una victoria inicialmente inesperada. Pero el Silverstorm, que no lo iba a poner fácil, dio un paso adelante y estrenó su casillero con un puntapié de JeanLuc Cilliers. El duelo de pateadores estaba servido y seguiría hasta el descanso, con Taibo sumando uno más (12-3) y Cilliers el segundo de los chamizos (12-6). Antes del descanso, el apertura colegial volvería a tener una nueva oportunidad, pero fallaría en un momento tan inoportuno para los “visitantes” como para el VRAC, que se iba al descanso con seis puntos que no garantizaban nada.

El segundo tiempo mantuvo los derroteros del primero, con el Entrepinares errático en touch y competitivo en melé. Taibo cobró un nuevo castigo en el 43 (15-6) y avisó a El Salvador de que el partido se le escaparía si mantenía esa línea con las indisciplinas, lo cual obligó a los de Juan Carlos Pérez a buscar alternativas en su juego para buscar la victoria. Cilliers pasó otro golpe para el 15-9 en el minuto 45 y el partido, Taibo respondió en el 50 (18-9) y de nuevo Cilliers devolvía el más seis con el pie en el minuto 60 (18-12).

Kalokalo Gavidi intenta zafarse de un rival

Las amarillas, los movimientos desde el banquillo, el cansancio y también las lesiones presentaron un nuevo partido a 20 minutos del final. Se empezó a pisar veintidós y en el ambiente se respiraba que, el que ensayase, se llevaría el derbi. La defensa del VRAC evitó la marca chamiza y, en un buen ataque colectivo, una buena lectura de la jugada por parte de Taibo habilitó la carrera de Álex Alonso, que cazó el oval ya en zona de marca y posó para, transformación sumada, elevar el marcador a un 25-12 que ponía las cosas muy de cara para el Quesos. Pero quedaban más de 10 minutos para certificar el triunfo y el Silverstorm no había dicho su última palabra. A dos minutos del final, Antonio García recibió en solitario en el flanco derecho y ensayó para el 25-17. De una hipotética transformación dependía que la llama del partido se mantuviese encendida, pero el oval no pasó entre palos y el tiempo se agotó hasta el pitido final de Íñigo Atorrasagasti.

Tras el partido el técnico del VRAC, Diego Merino, señaló que “llevábamos arrastrando problemas desde hace tiempo. Hemos vuelto a ver al VRAC que defiende, que cuando entra en su zona de cinco se defiende con uñas y dientes. Que ha trabajado y que ha atacado, que se pone el mono de trabajo. El resultado en Alcobendas era necesario para hacernos ver que no estábamos haciendo las cosas bien. Ojalá esto sea un punto de inflexión”. Sobre el juego, Merino explicó que “la primera parte hemos atacado en su campo. Hemos atacado y también defendido. Es meritorio por parte de los jugadores pasar de lo de la semana pasada a esto. Lo tienen y no lo han sacado antes”.

Por su parte, el entrenador del Silverstorm El Salvador, Juan Carlos Pérez, afirmó que “hemos cometido muchos errores, casi el doble que el rival, que son demasiados como para ganar un derbi. Son cosas que tenemos que mejorar. Hemos hecho daño cuando ha habido balones rápidos, hemos tenido opciones de hacer ensayo, pero no hemos conseguido aprovecharlas”

Ficha técnica:

25 - VRAC Quesos Entrepinares: Raúl Calzón, Pablo Miejimolle, Mariano Viano, Carlos Valentín – Gamazo, Sacha Casañas, KaloKalo Gavidi, Jorge Ortiz, Gabriel Vélez, Pablo Gil, Baltazar Taibo, Pedro de la Lastra, Guillermo Mateu, Alejandro Alonso, Axel Papa y John Wessel – Bell.

También jugaron: Siosiua Moala, Tani Bay, José Díaz, Tomás Carrió, Daniel Stöhr y Álvaro Pírez.

17 – Silverstorm El Salvador: Juan González, Vicente del Hoyo, Andrés Alvarado, Víctor Sánchez, Michael Walker – Fitton, Rodrigo Fernández, Gerardo de la Llana, Nacho Martínez, Pelayo Ramos, JeanLuc Cilliers, Juan Marín, Antonio García, David Barrios, Miguel Lainz y Cristian Rust.

También jugaron: Nicolás Jurado, Facundo Munilla, Jeremy Trevithick, Matthew Smith, Gonzalo Silva, Jorge García y Juan de Aguilera

Parciales: 3-0, min. 5: Puntapié de castigo de Baltazar Taibo; 6-0, min. 15: Puntapié de castigo de Baltazar Taibo; 9-0, min. 18: Puntapié de castigo de Baltazar Taibo; 9-3, min. 21: Puntapié de castigo de JeanLuc Cilliers; 12-3, min. 34: Puntapié de castigo de Baltazar Taibo; 12-6, min. 39: Puntapié de castigo de JeanLuc Cilliers; 15-6, min. 43: Puntapié de castigo de Baltazar Taibo; 15-9, min. 45: Puntapié de castigo de JeanLuc Cilliers; 18-9, min. 50: Puntapié de castigo de Baltazar Taibo; 18-12, min. 60: Puntapié de castigo de JeanLuc Cilliers; 25-12, min. 67: Ensayo de Álex Alonso y transformación de Baltazar Taibo; 25-17, min. 78: Ensayo de Antonio García.

Árbitro: Íñigo Atorrasagasti. Amonestó a David Barrios, Raúl Calzón, Jorge Ortiz y JeanLuc Cilliers.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 15 de la División de Honor disputado en Pepe Rojo. En el intermedio, el VRAC entregó los premios de la I edición de su concurso de relatos.