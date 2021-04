Al PSOE le salen las cuentas para que se investigue la gestión de las residencias aunque necesita a Vox

La pérdida de la mayoría en las Cortes por parte del Gobierno de coalición que conforman PP y Ciudadanos tras la marcha al Grupo Mixto como no adscrita de la ex procuradora de Cs por Salamanca, María Montero, lo quiere aprovechar el PSOE para intentar condicionar a la Junta desde el Parlamento además de poner en marcha iniciativas que antes no había podido por esa situación de minoría. Es el caso de la comisión de investigación sobre la gestión de la Junta en pandemia en las residencias de personas mayores, que los socialistas ya intentaron poner en marcha pero sin éxito pese a contar con el apoyo firmado de Podemos, UPL y Por Ávila, y de Vox pero sin adherirse con su rúbrica a la iniciativa.

Pero con el nuevo escenario, al PSOE ahora si que le salen las cuentas, ya que a sus 35 procuradores, cree contar con el apoyo de los dos de Podemos, del escaño de la UPL, del de Por Ávila y de la procuradora no adscrita María Montero, por lo que sumaría 40 diputados y empataría con los que suman PP y Ciudadanos, por lo que necesitaría a Vox para lograr la mayoría y sacar adelante la comisión.

Algo que se antoja complicado a tenor del duro enfrentamiento que el líder socialista Luis Tudanca mantuvo con la procuradora de Voz, Fátima Pinacho, durante la fallida moción de censura, en el que el primero llegaba a trasladar a la segunda su satisfacción por no contar nunca con su voto en ninguna cuestión e incluso aseguró que trabajaría para conseguir que Vox esté lo más aislado posible en el parlamento autonómico.

Pues lo que son las cosas, ahora el PSOE necesitará seguramente el escaño de este partido para sacar adelante la comisión de investigación en las Cortes sobre las residencias.

Preguntado por este asunto en la rueda de prensa que daba este miércoles tras reunirse con la UGT, Tudanca criticaba que se cuestione el apoyo de Vox a la creación de la comisión y recordaba que esta ya la pidieron PSOE, Podemos, UPL y Por Ávila en el pasado y que Vox respaldó la iniciativa parlamentaria.

“A ver si va a resultar que el voto de los partidos solo son válidos si votan al PP”, señalaba Tudanca, que pese a ello volvía a atacar a la formación conservadora. “No vamos a poner nuestro destino en manos de la extrema derecha”, decía, a la vez que aseguraba, contundente, que los socialistas van a enfrentarse a los “fascistas” con todas sus fuerzas.

Si bien, Tudanca luego apuntaba que confía en que este partido diga ‘sí’ a esta comisión de investigación pero sin sumarse a la petición que vuelva a hacer el PSOE.

✅ Los servicios públicos de calidad son garantía para poder frenar la despoblación.



⚠️ La Junta tiene que cumplir sus compromisos con los empleados públicos.



👉 Jornada de 35 horas, carrera profesional y equiparación salarial.



▶️ @luistudanca y @UGTCyL#DefenderCyL pic.twitter.com/ttif7tikvJ — PSOE Castilla y León (@PSOE_CyL) April 21, 2021

Compromiso con la público

Por otro lado, y respecto al encuentro que mantenía el líder del PSOE con el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT Castilla y León Tomás Pérez, ambos pedía a la Junta que cumpla con acuerdos firmados como las 35 horas, la carrera profesional, la equiparación salarial o la lucha para reducir la temporalidad entre los trabajadores públicos conforme llegue el fin de la pandemia.

Pérez criticaba el reciente acuerdo alcanzado entre la Junta y el sindicato de Enfermería Satse para la mejora retributiva de este colectivo que, en opinión de UGT, es un “engaño”, pues “ni siquiera afecta a todo el colectivo de Enfermería” que han quedado al margen profesionales como los sanitarios enfermeros de las residencias de mayores, informa Efe.

”La Junta separa, divide y negocia por sectores no unitarios”, en una estrategia “nunca antes contemplada en la Comunidad”, lamentaba el sindicalista, quien denunciaba también el “olvido” hacia los profesionales sanitarios en su conjunto tras finalizar la primera ola de la pandemia.

Por su parte, Tudanca reafirmaba el compromiso del PSOE con lo público, “porque es la garantía para superar la pandemia y la sangría poblacional de la Comunidad, a la que se ha llegado por culpa de las políticas demográficas del PP”, señalaba.

🗣️ @luistudanca sobre los Premios Castilla y León:



Hoy lo importante son los premiados, no los políticos.



Lamento que una vez más no hayan encontrado ni una mujer que merezca el reconocimiento.



Hay mujeres en CyL con suficientes méritos para recibir este premio.#DefenderCyL pic.twitter.com/Y4osiZ6wc5 — PSOE Castilla y León (@PSOE_CyL) April 21, 2021

Premios Castilla y León

Y respecto a su ausencia en el acto de entrega de los Premios Castilla y león celebrado en la iglesia de San Pedro de la localidad palentina de Frómista, criticada por el PP por el hecho de que se politice esta ceremonia, el secretario regional del PSOE se excusaba en que no conocía con antelación suficiente la organización del evento y que él ya tenía una agenda previa preparada para este día. Además, apuntaba que lo importante son los premiados y no los políticos, y afeaba a la organización que entre los galardonados no haya ninguna mujer entre las seis modalidades de premios que se entregan. “En pleno siglo XXI es algo que no debería pasar”, apuntaba.