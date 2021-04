De la Hoz arremete contra el PSOE por las residencias: “Hacer política con los muertos es deleznable”

La posibilidad de que se pueda crear una nueva comisión de investigación en las Cortes, esta vez sobre la gestión de la Junta en las residencias de personas mayores durante la pandemia -ya rechazada una vez pero que ahora, tras perder el PP y Ciudadanos la mayoría en la Cámara podría salir adelante-, ha encendido nuevamente los ánimos en la política de esta Comunidad.

Los socialistas tienen intención de volver a solicitar dicha comisión si consiguen tener atados los apoyos, algo que creen tener según se desprende de las palabras de su líder, Luis Tudanca, ayer, y de la número dos, Virginia Barcones, así como del secretario regional de Podemos, Pablo Fernández, este viernes, que han asegurado que están convencidos de que saldrá adelante.

De momento, cuentan con los 35 procuradores del PSOE, los dos de Podemos y los de la UPL, Por Ávila, que se ha mostrado a favor hoy también de esta comisión, e incluso parece ser de la procuradora no adscrita y ex de Ciudadanos, María Montero. Por lo que solo faltaría el apoyo de la parlamentaria de Vox, Fátima Pinacho, partido que la anterior vez que se propuso esta comisión respaldó su creación, para que hubiera los 41 votos a favor necesarios para que se pueda crear, aunque no está claro aún ya que las relaciones entre PSOE y Vox son inexistentes e incluso Tudanca llegó a asegurar durante la fallida moción de censura durante su cara a cara con Pinacho que nunca querrá el apoyo del escaño de Vox para ninguna iniciativa que se debate y vote.

PP y Ciudadanos, tras la junta de portavoces celebrada este viernes preparatoria del pleno de la semana que viene, que tendrá a la fiscalidad de Castilla y León y a la supresión del impuesto de Sucesiones y Donaciones como protagonistas de la misma, mostraban su rechazo a la creación de esta comisión de investigación sobre las residencias. El más duro ha sido el portavoz popular, Raúl de la Hoz, quien ha arremetido duramente contra el PSOE por promover de nuevo esta iniciativa. “Hacer política con los muertos es deleznable”, decía el dirigente del PP, para quien los socialistas sólo pretenden desgastar al Gobierno de la Comunidad y no hacer un análisis objetivo sobre lo que ocurrió en los centros residenciales de mayores durante la crisis sanitaria del coronavirus. “Están furiosos por el fracaso de la moción de censura y ahora quieren utilizar a los fallecidos para hacer daño a la Junta”, denunciaba De la Hoz.

El portavoz de Ciudadanos, David Castaño, por su parte, volvía a decir que no a esta comisión y coincidía con De la Hoz en que la única intención que persigue el PSOE es intentar sacar rédito político con las muertes y no saber lo que ha pasado en las residencias.

También se ha referido a este asunto la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, tras ser preguntada por ello durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Blanco, rechazaba también la creación de esta comisión de investigación en las Cortes porque desde la Junta y su departamento como encargado de la gestión ya han dado todas las explicaciones oportunas en las comparecencias que ha habido en el Parlamento autonómico.

Si bien, la consejera recordaba que durante la primera ola era el Gobierno de España el que ejercía el mando único de todas las operaciones, con Salvador Illa como ministro de Sanidad y Pablo Iglesias como responsable de Asuntos Sociales, que, según Blanco, “eran quienes dictaban las normas a seguir mientras que las regiones nos dedicábamos a acatar sus órdenes”.

Además, el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, en esa misma rueda de prensa, iba un poco más allá al asegurar que si finalmente sale adelante la comisión de investigación sobre las residencias, “Habría que valorar que comparezcan los que, en ese momento, tomaban las decisiones”, en referencia a Illa e Iglesias.

“El Parlamento autonómico está para legislar y controlar al Gobierno no para realizar un espectáculo de baja calidad democrática”, advertía Igea

Fiscalidad

Este viernes se reunía la junta de portavoces para fijar el orden del día del próximo pleno que estará marcado por la fiscalidad. Así, mientras por un lado se debatirá y votará la supresión del impuesto de Sucesiones y Donaciones, una medida pactada por PP y Cs en su acuerdo para la gobernabilidad de Castilla y León que se paralizó como gesto al PSOE para poder formar el Pacto por la Reconstrucción de la covid y que ahora se retoma tras la moción de censura fallida del PSOE, al entender PP y Cs que los socialistas han roto los puentes.

Los socialistas, por su parte, llevarán al plano una proposición no de ley con la que plantean reforzar la sanidad con las prometidas unidades de radioterapia en cuatro ciudades (Ávila, Segovia, Palencia y Soria) y en El Bierzo y también contar con una fiscalidad favorable en el medio rural.

Respecto a las críticas de PSOE y Podemos a la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el popular De la Hoz negaba que esta iniciativa solo favorezca a los ricos, y ponía como ejemplo una donación de una abuela a su nieto de 15.000 euros para la compra de un coche, por la que ahora pagaría 12.000 euros por los doce euros que habría que abonar cuando entre en vigor la eliminación del impuesto, que serían 13.000 euros con la propuesta del PSOE.