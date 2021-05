Suárez-Quiñones alerta de que el lobo está en una «expansión desordenada»

«El lobo está en una expansión desordenada y ha colonizado territorios del sur de la península». Así lo ha advertido el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, al participar en una mesa redonda en León organizada por la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León (Avetcyl).

Allí, ha vuelto a explicar que no entiende la postura del Gobierno de impedir la gestión cinegética de la especie. «Hacen oídos sordos y se alejan del camino de la sensatez como si el campo fuera un parque temático al que ir los fines de semana», a lo que ha añadido que «pretenden crear un conflicto entre el medio urbano y el rural. Es una infamia. una aberración jurídica, que no descarto que termine en los tribunales porque no se sostiene por ningún lado».

Una situación que ha tachado de «incomprensible y una traición a los intereses de Castilla y León por razones puramente ideológicas, cuando nosotros hemos hecho distintos planes de gestión para determinar desde el punto de vista científico, un estado de conservación favorable», ha dejado claro y ha señalado que se ha pasado de una población de 400 lobos en la década de 1980 a unos 2.000 en la actualidad con un total de 179 manadas identificadas en la Comunidad».

El presidente de la Academia, Elías F. Rodríguez Ferri, ha advertido de las «pérdidas millonarias» ocasionadas cada año por los ataques del lobo al ganado y que su superpoblación puede ser un «grave problema» también para el ser humano.

Paralización temporal de la orden

Y justo al mismo tiempo, la organización agraria Coag arrancó el compromiso del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) para paralizar “temporalmente” el proceso de redacción de la orden para incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre).

El director general de Biodiversidad del Ministerio, Jorge Luis Marquínez, y el responsable de Organización de Coag Castilla y León, Lorenzo Silva, se reunieron hoy para abordar la la cuestión en aras a lograr un acuerdo que no perjudique al sector ganadero en Castilla y León.

Silva señaló que el Ministerio conminó a las organizaciones agrarias (opas) a presentar alegaciones a la orden que pretende publicar, en el ánimo de llegar a un acuerdo consensuado entre las opas y las comunidades autónomas respecto del Plan de Gestión del Lobo que se debe de redactar.

“El Ministerio pretende mediante una transposición que debemos presentar, se condicione la orden y se llegue a un acuerdo para el Plan de Gestión del Lobo. Esta transposición da un tiempo y margen para que se alcance un acuerdo”, destacó para avanzar que mañana el Ministerio les presentará un borrador en la que especificará el tiempo y margen concedido.

Asimismo, Silva señaló que Coag continuará en la mesa de trabajo siempre y cuando se garantice no publicar la orden que incluya de manera inmediata al lobo como especie protegida en el Lespre, y agregó que, de no ser así, la organización no volverá a negociar.

Silva añadió que la organización está a favor en trabajar con el Miteco para mejorar el Plan de Gestión del Lobo, y agregó que si se paraliza el proceso de redacción de la orden se podría presentar un programa con aportaciones de todas las opas y comunidades autónomas, cuyo sector ganadero está afectado por el cánido. “Hemos logrado una paralización temporal para conseguir que se negocie el Plan de Gestión”, resumió.