El PP de Castilla y León arremete contra Sánchez por no escuchar al campo y proteger al lobo

La portavoz de Agricultura en el Congreso , Milagros Marcos, el portavoz de Agricultura en el Senado, Jorge Martínez Antolín y otros parlamentarios nacionales del PP, como Mercedes Cantalapiedra, entre otros, se han reunido este viernes con los representantes de las organizaciones profesionales agrarias de la Comunidad, para analizar la situación actual en el campo, especialmente en lo que se refiere a la Política Agraria Común (PAC) especialmente.

Pero, también, para debatir sobre la crisis abierta en la ganadería extensiva y en el desarrollo rural de la Comunidad, debido a la intención del Gobierno de España de incluir al lobo ibérico en el listado de especies protegidas, lo que impediría su caza también al norte dl río Duero, con el consiguiente daño y perjuicio a los ganaderos pero también al Medio Ambiente y la economía de los pueblos.

Durante el encuentro, los populares acusaban al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez de abordar la protección del lobo desde una perspectiva ideológica y sin tener en cuenta a los ganaderos, y alertaban de los recortes de la PAC y del perjuicio que ocasionará al sector primario de la Comunidad las modificaciones planteadas por el Ejecutivo central.

Al respecto, los parlamentarios del PP mostraban su apoyo incondicional a la ganadería extensiva como “garante de mantenimiento de población en el medio rural, y como elemento clave de la conservación de nuestro patrimonio natural y biodiversidad”.

También rechazaban la decisión del Gobierno de España de incluir el lobo dentro del listado de especies que no se pueden cazar, ya que quieren regular su población y controlar que los ataques a la ganadería extensiva no acaben con esta modalidad. “Se trata de una decisión adoptada desde una posición ideológica, con total unilateralidad, y sin escuchar al sector ganadero”, denunciaban los populares.

Por ello, exigían la rectificación inmediata para volver a permitir el control cinegético del lobo y eliminar la inclusión del lobo en el Listado Lespre, que reúna a todos los sectores afectados, con carácter especial a los ganaderos, y que aborde la actualización de la Estrategia de Conservación y de Gestión del Lobo con el máximo consenso y garantía para el mundo rural.

Un momento de la reunión entre los populares y las organizaciones agrarias

“El Gobierno nos ningunea”

Respecto a la PAC, acusaban también al Ejecutivo central de “modificar las reglas del juego sin exigirlo la Comisión europea, sin consenso con las comunidades autónomas y recortando ayudas”, a través de un Real Decreto que modifica la aplicación en España de la PAC en los años 2021 y 2022, en el que se cambian las reglas actuales de pago de las ayudas dos años antes de los que plantea la Unión Europea.

Para el PP, los agricultores y ganaderos “sufrirán los recortes de dos formas”: al modificar los actuales criterios de convergencia del valor de los derechos de pago básico en sólo dos años, y eliminar el límite máximo actual para que nadie pierda más del 30 por ciento.

“El Gobierno ha ninguneado sistemáticamente a las Comunidades Autónomas, ha actuado con oscurantismo al negar información sobre los cambios que pretende introducir en la PAC y ha provocado una enorme inseguridad en el sector”, se quejan.

En este sentido, advierten de que habrá sectores que se verán más directamente afectados por la convergencia y también por las nuevas normas de aprovechamiento de los pastos, como son el vacuno de cebo y el ovino-caprino.

Estos sectores reciben ayudas de la PAC, que son “imprescindibles” para su estabilidad, ya que a menudo se sitúan fuera de los márgenes de rentabilidad como consecuencia de las fluctuaciones de las cotizaciones de la carne y de la leche y de sus costes de producción, agravados por la demonización sistemática de la carne por parte del Gobierno y las subidas de impuestos. " Todo ello a pesar de ser el sector que más contribuye a luchar contra la despoblación”, señalan.

Es por ello, que exigieron negociar y acordar con las comunidades autónomas todos los cambios que se propongan en la PAC con carácter previo al inicio de su tramitación y acordar con ellas los criterios y plazos para que la convergencia en los derechos no sea un atentado a agricultores y ganaderos, se haga con consenso y en los plazos previstos en la normativa europea (hasta 2026).

Etiquetado nutricional

Otro de los aspectos tratados en el encuentro entre el Partido Popular y las organizaciones profesionales agrarias fue el “etiquetado nutricional frontal”. El PP se manifestaba a favor de un Etiquetado Nutricional Frontal basado en criterios científicos, y que sea propuesto por una autoridad europea independiente.

“Nos unimos a numerosos productores, científicos, académicos y asociaciones que han señalado a Nutriscore como el peor método de etiquetado entre los posibles, dado que es un sistema que puede clasificar como poco saludables a productos como los quesos, el jamón ibérico, la miel o el aceite de oliva virgen extra, principales alimentos de la Dieta Mediterránea”, destacaban.

Los populares, además, volvían a analizar el Plan de Medidas frente al Reto Demográfico, aprobado por el Gobierno, del que aseguraban que no aporta nada nuevo “dado que no refleja actuaciones concretas, no señala zonas de actuación y no fija plazos ni cuantías de financiación”.

“No resuelve un problema tan serio como la despoblación, mientras el PSOE lleva tres años creando estructuras administrativas sin ejecutar el presupuesto que dejó fijado el PP en 2018 y sin una sola medida para resolver el problema”, concluían.