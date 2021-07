Mañueco da la cara por la Constitución y llama a defenderla día a día

Coronavirus

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha participado este lunes en Ávila en la jornada “Concordia, Constitución y Patriotismo”, organizada por el PP, y que ha contado también con la presencia del presidente del partido a nivel nacional, Pablo Casado.

Allí, Fernández Mañueco ponía en valor lo que supone Ávila en la concordia de los españoles de la mano del diálogo, capacidad democrática y sintonía con todos de uno de sus ilustres personajes, el ex presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, por su labor en la Transición, que ha sido y es puesta como ejemplo en todo el mundo. El jefe del Ejecutivo regional advertía de que en la actualidad “hay señales que no garantizan la continuidad de la Carta Magna a perpetuidad”, y por ello llamaba a defender la Constitución día tras día.

Mañueco defendía también la importancia del modelo territorial y del papel de las autonomías que emana de ella y destacaba su respuesta útil y eficaz al problema territorial de la época. “Las autonomías fueron un instrumento de concordia territorial, una solución de consenso y de cocción larga; una llave maestra de armonización entre los territorios”, apuntaba el presidente, mientras reafirmaba su apuesta por el autonomismo útil y leal a España “porque es el que más y mejores servicios y derechos ofrece”.

🔵 Hoy en #Ávila hablamos de Patriotismo, Constitución y Concordia. En España 🇪🇸 hay un gran ejemplo de todo ello, condensado en un momento fundamental para nuestro presente y futuro: La transición que dio paso a la Constitución española. pic.twitter.com/e3h1dg9UCX — PP Castilla y León (@PopularesCyL) July 19, 2021

En este sentido, ponía en valor la respuesta que han dado las autonomías al momento de más tensión que ha vivido el país como ha sido la pandemia. “Es una fórmula de éxito”, decía, a la vez que llamaba a reforzarlo y defenderlo tanto por defecto como por exceso.

El presidente de la Junta advertía del riesgo para la Constitución por parte de quienes “se miran el ombligo permanentemente” y pasan por encima de ella apostando por la autodeterminación y la ruptura, en referencia a los independentistas catalanes principalmente, pero también por parte de aquellos “que hacen tábula rasa y envían a las autonomías al desván de la historia”, apuntando directamente a Vox.

Mañueco aseguraba que unos y otros “alejan” la concordia, la unidad y el progreso, y aunque dejaba abierta la posibilidad de poder reformar en el futuro la Constitución, aseguraba que este cambio deberá llegar siempre en favor de la solidaridad la cohesión social.

"Las autonomías son un instrumento de concordia territorial".



👉 @alferma1 pic.twitter.com/gDx1SyGZ8W — Partido Popular (@populares) July 19, 2021

“Somos muchos más los que valoramos y defendemos la Constitución y el estado de Derecho y lucharemos sin descanso por ella”, insistía Mañueco, mientras aseguraba, contundente, que el PP siempre da la cara y no se esconde cuando tiene que cambiar algo que no le gusta, como es en este caso el camino que ha tomado el presidente Pedro Sánchez, por lo que apostaba por mantener vivo el legado de Suárez “para avanzar en la convivencia de España”.

Finalmente, el jefe del Ejecutivo regional volvía a advertir al presidente del Gobierno de la oportunidad que supone para España que haya un reparto justo de los fondos europeos en aras de esta convivencia entre españoles. “Estos recursos son un elemento de concordia y no de discordia”, decía Mañueco, quien advertía a Sánchez de que estarán vigilantes para ver donde se distribuyen estos fondos “que no son un cheque en blanco para que los reparta entre sus amigos”.