Tudanca atiza al PP: “Es el principal elemento de la inestabilidad y caos en Castilla y León”

Coronavirus

Los socialistas de Castilla y León han iniciado una ofensiva política, parlamentaria y social que tiene a la Sanidad pública de nuevo como protagonista, como ya lo fue en la pasada legislatura, aunque esta vez con la Atención Primaria y la reordenación sanitaria como punto caliente. Algo que viene alimentándose desde el pasado martes cuando el PP decidió aprobar una proposición no de ley en las Cortes impulsada por el PSOE que pedía la paralización de dicha reforma de la Sanidad, que tiene al Plan de Aliste como bandera, en lo que ha supuesto un toque de atención a su socio de Gobierno, Ciudadanos, impulsor del mismo.

Si bien, en el partido del puño y la rosa han elevado el tono este lunes para culpar al PP y al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, del “deterioro” de la atención sanitaria. “Llevan treinta años gobernando en Castilla y León y ahora quieren culpar a Ciudadanos y a la consejera Verónica Casado que tan solo llevan dos años en el poder”, denunciaba el líder de los socialistas de Castilla y León, Luis Tudanca, tras presidir la Interparlamentaria del PSOE de Burgos. Allí, en un contundente intervención, Tudanca aseguraba que ya no se cree a Fernández Mañueco cuando dice que va a reabrir los consultorios “porque antes también sacó pecho del Plan de Aliste y ahora reniega de él.

“El PP es el principal elemento de inestabilidad y caos en la Comunidad”, advertía el dirigente socialista, en referencia a las tensiones que están surgiendo entre PP y Cs, y el “cruce de insultos” que, en su opinión, se están lanzando miembros de su propio partido. También ponía como ejemplo Tudanca de este “descontrol” existente lo sucedido en el Hospital de Burgos cuando se ha denegado al oncólogo Carlos García Girón la prórroga que había solicitado para poder continuar dos años más en el servicio en lugar de jubilarse. “Dicen que hacen falta profesionales sanitarios y luego prescinden de un oncólogo que pedía seguir en su puesto”, denunciaba, a la vez que lamentaba que un dirigente del PP como Borja Suárez haya pedido el cese del director gerente del Hospital de Burgos, que la Junta puso, “por dos años de mala gestión”.

“Todo esto no hace sino que poner de manifiesto el caos y la inestabilidad en la que está instalada la Junta en materia sanitaria de la mano del PP”, insistía el líder socialista.

❌🏥 Mañueco es el responsable de la reforma sanitaria que pretendía cerrar la sanidad rural.



👎 Lo que le ha pasado a la sanidad es culpa de quien lleva más de 30 años gobernando en CyL: del PP.



▶️ @luistudanca pic.twitter.com/bf2Wry4LAA — PSOE Castilla y León (@PSOE_CyL) September 13, 2021

Tudanca ironizaba también con el “desamor” existente ahora entre Fernández Mañueco y su vicepresidente Francisco Igea. “Yo no sé que les ha pasado durante este verano que se les ha roto el amor de tanto usarlo, pero se daban abrazos y besos sin duelo hasta hace nada y, pero lo que más me preocupa es que se están llevando por delante la sanidad pública de Castilla y León entre los dos”. “No me extrañaría -continuaba con cierta sorna. que Mañueco acabe convocando una manifestación para protestar sobre las políticas sanitarias del Gobierno que preside”.

Finalmente, Tudanca aplaudía que el PSOE haya logrado “paralizar” la reforma sanitaria del PP y de Cs, y advertía de que “mantiene vivas” las mismas reivindicaciones que le trasladó a Mañueco la pasada semana, que son la retirada formal del ‘Plan Aliste’ en el Consejo de Gobierno, la recuperación de la atención presencial en la sanidad pública de Castilla y León, así como la reapertura de todos los consultorios médicos en el medio rural con la misma frecuencia previa a la pandemia. “Ni daremos ni un paso atrás porque no nos fiamos nada de la palabra de Mañueco. Ahora lo que le toca es cumplir; cuando cumpla, seguimos hablando”, señalaba.

Fondos europeos

Por otro lado, durante la Interparlamentaria, Tudanca avanzaba también que el PSOE pedirá a la Juna que reúna urgentemente la Conferencia de alcaldes y presidentes de diputaciones de la Comunidad para que el reparto de fondos europeos “se haga de forma lo más dialogada posible”. Además, Tudanca apuntaba que este encuentro debería servir para pactar un modelo de desarrollo de la comunidad basado en esos fondos.

La secretaria provincial del PSOE en Burgos y diputada nacional Esther Peña ha pedido, además, que la Junta de Castilla y león se comprometa a asignar el 15 por ciento de los fondos europeos de recuperación a las administraciones locales.

En este sentido, explicaba que el Gobierno de España recibirá el 45 por ciento de esos fondos y se ha comprometido a que el 15 por ciento lo gestionen las administraciones locales. “Por ello, creemos que lo lógico sería que la Junta, que recibirá el 55 por ciento restante, ceda también un 15 por ciento a los ayuntamientos y diputaciones.