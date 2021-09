“Sánchez puede acabar en León con el modo de vida de 300 familias que se dedican al chopo”

Coronavirus

El PP denuncia que la Confederación Hidrográfica del Duero (HD) quiere acabar con el modo de vida de más de trescientas personas y familias que se dedican al chopo en la provincia de León.

Los parlamentarios nacionales del Partido Popular Carmen González-Guinda y Antonio Silván, se han reunido junto al presidente comarcal de León Sur, Ángel Pérez Muñoz, y el portavoz popular en Valencia de Don Juan y vicesecretario, José Jiménez, con los representantes de Fafcyle (propietarios forestales de Castilla y León), Asfole (Asociación Forestales de León), representantes del sector sindical de UGT (Grupo Garnica) y representantes de los municipios afectados (alcalde de San Millán de los Caballeros), ahora agrupados en la Plataforma +Chopo ¡Sí!, ante la intención de la CHD de poner fin a estos cultivos.

Una medida contraria a las tomadas en las confederaciones de Miño-Sil o Ebro y que supondría la pérdida de más de 300 puestos de trabajo solo en León, según advierten los populares.

Según explican a través de un comunicado remitido a este periódico, los populares llevan meses apoyando la movilización de este sector, más si cabe tras la publicación del borrador de proyecto del Plan Hidrológico del Duero para el periodo 2022-2027, que impide la plantación de chopos en terrenos de dominio público hidráulico cartográfico. Esto supondría unas pérdidas económicas cuantificadas en casi 23 millones euros anuales en el tablero fabricado y valor de la madera para propietarios, empresas e industria asociada al chopo en la cuenca del Duero, así como la pérdida de 1.200 empleos en estas zonas, lo que supondrá un retroceso más para la España Vaciada, además de un grave perjuicio medioambiental.

Los afectados denuncian que esta decisión de la Confederación “no está basada en sólidos informes técnicos sino en una supuesta valoración a futuro de prevención de posibles riadas y otras. “Este argumento no se sostiene al ser las choperas un uso del territorio perfectamente adaptado a los episodios de inundación y con un impacto positivo en los mismos, tal y como reconoce el propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en sus publicaciones”, apuntan en el PP.

Además, señalan que ante la “dudosa y perjudicial” medida se añade la posición opuesta de las Confederaciones Hidrográficas del Miño Sil y Ebro, que no adoptarán esta decisión tan drástica y negativa para el medio rural. “La CHMS permite cultivos a cinco metros y la Confederación Hidrográfica del Ebro no sólo no lo prohíbe, sino que directamente promueve estos cultivos”, recuerdan los populares que reafirman su apoyo a la plataforma en su petición de la CHD para que cambie de postura.

También avanzan su compromiso y esfuerzo para intentar hacer recapacitar a los estamentos políticos implicados sobre las “consecuencias desastrosas” que para la economía y la sociedad de las zonas rurales supone una decisión que no se sostiene desde ningún punto de vista, ya que otras Confederaciones presentes en Castilla y León como la del Ebro, no sólo no prohíben sino fomentan estas plantaciones en Dominio Público Hidráulico por sus beneficios ambientales.

Silván ya avisó en marzo y preguntó al Gobierno

Ya el pasado mes de marzo, el senador leonés Antonio Silván alertaba de la retirada de las choperas de las riberas (4.983 hectáreas en la provincia); León aporta la mayor extensión de chopos con 17.141 hectáreas, de las 41.277 registradas en toda Castilla y León. Silván aseguraba que esta medida supondría una grave amenaza para la supervivencia de este cultivo y los sectores asociados en España para su transformación industrial.

“Todo ello en un marco económico de crisis y dentro de un sector de éxito con un carácter exportador que ha mantenido su actividad durante 2020 a diferencia de muchos otros del tejido productivo español. Esta medida multiplicará los conflictos con las entidades locales que dependen de la explotación de estas choperas para mantener sus arcas ya que la mayor parte de estos municipios ha sufrido el éxodo rural en las últi-mas décadas y nuevamente se les restarán ingresos”.

Un plan –aseguraba- que también tendría su consecuencia medioambiental, ya que la desaparición de estas masas arbóreas tendrá un grave impacto sobre el almacena-miento de carbono suponiendo la desaparición de 97.725 toneladas anuales con un resultado sobre el ciclo de cultivo de más de 1,5 millones de toneladas de CO2. El abandono de la totalidad de estas choperas implicaría como mínimo la pérdida del 90 por ciento de su capacidad de captura.

Beneficios ambientales de los chopos

La plataforma defiende que son los propios especialistas y técnicos del sector los que indican que el cultivo del chopo es el más beneficioso en términos ambientales e hidrológicos. Las plantaciones de chopos o choperas son un ejemplo de gestión forestal sostenible que forma parte del paisaje de las vegas de numerosos ríos en España.

Además de cumplir una función productiva proveen numerosos beneficios ambienta-les y sociales en las zonas donde se ubican como son: