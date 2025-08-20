Encuentra un bote de refresco con 1.500 euros en La Mudarra (Valladolid) y lo entrega a la Guardia Civil

La Guardia Civil devolvió a su propietario 1.500 euros que se encontró un vecino de la localidad de La Mudarra (Valladolid). El pasado mes de julio una persona encontró en las inmediaciones de los antiguos campos de fútbol de la localidad, un bote de refresco en cuyo interior había 75 billetes de 20 euros, dinero que entregó en el Cuartel de la Guardia Civil de La Mudarra, iniciándose la instrucción de las correspondientes diligencias.

De modo inmediato, se llevaron a cabo diferentes investigaciones y gestiones para tratar de localizar al propietario del dinero. En fechas próximas al hallazgo se había celebrado una verbena popular, motivo por el que los agentes se entrevistaron con la persona responsable del bar de la misma. Durante la misma, informó a los agentes que había perdido un bote con una cantidad de dinero en billetes de curso legal.

Esta persona, desconociendo que previamente se había hallado el dinero, describió con exactitud el envase que contenía el dinero, coincidente totalmente con el localizado, la cantidad de dinero y forma que éste presentaba.

Por ello, dada la concordancia del lugar del hallazgo, la fecha de los hechos, el envase contenedor del dinero y la cantidad de su interior, se concluyó que esta persona era la propietaria del mismo, procediendo los agentes a su devolución, haciéndolo constar todo ello en las diligencias inicialmente instruidas.