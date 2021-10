PP y PSOE vuelven a enzarzarse con las choperas de fondo

Nuevo rifi rafe entre las dos fuerzas políticas con más procuradores en las Cortes de Castilla y León, Partido Popular y Partido Socialistas. Y esta vez, como telón de fondo, las choperas. El portavoz del PP en el Parlamento regional, Raúl de la Hoz acusaba al Gobierno de querer acabar con los chopos en las riberas del río sin justificación ambiental, calificándolos de “ecologistas de moqueta”.

Por ello, su grupo llevará al próximo pleno de las Cortes una proposición no de ley en la que instará al Gobierno a que no lleve a cabo un nuevo “capricho de la ministra Ribera, defendiendo que se trata de un sector que genera 20 millones de euros al año y mantiene 1.300 puestos de trabajo en la Comunidad.

VALLADOLID, 01/10/21. ICAL/R. VALTERO. Mesa de las Cortes. FOTO: R.Valtero Agencia ICAL

“Nos oponemos a ello”, señalaba De la Hoz, quien manifestaba contar con el respaldo de la mayoría de los ayuntamientos de la Comunidad, aunque lamentaba que no esperan una respuesta del Gobierno, por “lo que nos quedará más remedio que acudir a los tribunales”. El procurador se preguntaba la razón por la que esta situación no se da en Aragón. “Allí hay un partido socialista serio y no la broma de aquí con Luis Tudanca que se dedican a aplaudir y aceptar lo que les mandan en Madrid”, sentenciaba.

De la Hoz recordaba también la decisión de Ribera sobre la prohibición de cazar el lobo al norte del río Duero y que se limiten las indemnizaciones a los ganaderos a los que tengan vallado en el campo. “Este es el último insulto”, afirmaba.

Mientras, desde las filas socialistas, su viceportavoz, Virginia Barcones, acusaba a los “populares” de intentar crear una “revolución” para atacar al Gobierno con las choperas de las riberas de los ríos, al asegurar que la prohibición “absoluta de las plantaciones en la franja de dominio público se incluyó en el Plan Hidrológico en vigor de 2016.

Barcones censuraba la utilización “partidista” que en su opinión el PP hace de esta cuestión para “embarrar” y recalcaba que el PSOE ha estado buscando soluciones a un “grave problema” que había generado el PP”.