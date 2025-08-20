La Feria de Día regresa a Palencia con la participación de ocho establecimientos hosteleros

El Ayuntamiento de Palencia, a través de la Agencia de Desarrollo Local, ha presentado una nueva edición de la Feria de Día, una de las citas más esperadas dentro del programa de las Fiestas de San Antolín. El evento, popularmente conocido como las casetas, se celebrará del 28 de agosto al 6 de septiembre y reunirá a ocho establecimientos hosteleros que ofrecerán tapas acompañadas de bebida a un precio de 4 euros.

De esta forma, contará con las dos ubicaciones habituales: Plaza Pío XII y El Salón, donde se instalarán un total de ocho casetas. Este año destaca la incorporación de dos establecimientos que participan por primera vez, La Comandancia (Zona Pío XII) y La Malhablada (Zona Salón), que se suman al resto de participantes: Casco Viejo y Green Dorner Kebab en Plaza Pío XII; y Bowling Sport, Punto de Encuentro, Cervecería Nueva Essencia y Cervecería Metropolitan en El Salón.

Durante la presentación, la concejala de Impulso Económico, Judith Castro, ha destacado la importancia de esta iniciativa en las fiestas subrayando que “es una actividad pensada para un público muy variado dentro de San Antolín. Anima y da vida a las calles, creando un ambiente atractivo para que los palentinos y visitantes disfruten de la gastronomía local. Además, genera un flujo constante de personas que aprovechan para participar en otras actividades de la ciudad, funcionando como un eje de conexión con el resto de la programación. Cada año trabajamos para mejorar la experiencia, ofrecer nuevas propuestas y contribuir a que los palentinos y visitantes pasen momentos agradables y divertidos durante las fiestas”, ha dicho.

La organización ha cerrado además acuerdos de colaboración con Coca-Cola, Agua de Lebanza, Bodegas Remigio Salas y Bodegas Torondos, reforzando la proyección del evento. Como parte de la programación complementaria, está prevista la actuación del grupo Los 4 Kantones, el jueves 28 de agosto.

El horario de apertura será de 12:30 a 16:30 horas en turno de mañana y de 20:00 a 01:30 horas por la tarde. Además, los sábados 30 de agosto y 6 de septiembre, así como el día 2 de septiembre, las casetas permanecerán abiertas de forma ininterrumpida, prolongando así la oferta gastronómica.