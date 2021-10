Castilla y León se alía con siete regiones para evitar que la financiación autonómica la decida Cataluña

Coronavirus

Cada día que pasa cobra más fuerza la posibilidad de que Cataluña sea la región de la España autonómica que decida el futuro modelo de financiación autonómica, a tenor de los compromisos que el Gobierno de España debe asumir para contar con el apoyo de los partidos separatistas que conforman la Generalidad de Cataluña en Madrid para poder aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2022 y mantenerse en el poder para poder alargar la legislatura lo máximo, aunque ya especula con un adelanto electoral el próximo año.

Por ello, los presidentes de ocho autonomías de distinto signo político como Castilla y León, Galicia, Castilla-La Mancha, Asturias, Cantabria, La Rioja, Aragón y Extremadura se han aliado para evitar este “despropósito” y tienen pensado reunirse el próximo 2 de noviembre, tras el “Puente” de los Santos, en Santiago de Compostela, según ha anunciado el presidente gallego, Alberto Núñez Feijoó, para abordar el nuevo modelo de financiación autonómica e intentar parar los pies a Cataluña y a Pedro Sánchez.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ya lleva tiempo avisando de esta situación y, de hecho, hace apenas quince días, durante el Foro de La Toja, ya advirtió de que es el momento de cambiar el actual modelo que funciona desde hace siete años y que se ha comprobado que es insuficiente para poder atender las necesidades de regiones como la de Castilla y León, tan grande y dispersa y con una población a la baja y envejecida.

Fernández Mañueco reconoce que el debate del futuro modelo de financiación ha de afrontarse teniendo en cuenta la población, pero también y sobre todo los costes de la prestación de servicios. Al respecto, cabe señalar que en Castilla y León, una de las comunidades con mayor población envejecida, el gasto sanitario que supone una persona de 75 años multiplica hasta por cinco al de uno menor de 45 años, así como mantener abiertas escuelas con tres o cuatro alumnos en el medio rural, como es el caso de esta Comunidad.

El presidente de la Junta insiste en que es el momento de apostar por la España de interior y de solucionar uno de los grandes problemas de la España de las autonomías en la actualidad: que no se cubren los costes de los servicios públicos que prestan, y eso a pesar de que el Gobierno de Fernández Mañueco destina ocho de cada diez euros a garantizar el estado del bienestar, o lo que es lo mismo, la Educación, la Sanidad o los Servicios Sociales.

El jefe del Ejecutivo autonómico comparte las preocupaciones de sus homólogos de la España de interior respecto a las dudas existentes en torno a las relaciones entre el Gobierno de España y Cataluña, sobre todo cuando se está demostrando que la Generalidad catalana no es un socio de fiar porque no cumple las reglas del juego y el árbitro, en este caso el Gobierno de Pedro Sánchez, no es del todo imparcial a la hora de poner orden en este debate tan determinante para el futuro de las autonomías, por sus compromisos para mantenerse en el poder.

De la misma forma, Fernández Mañueco quiere aprovechar este encuentro de Santiago de Compostela con la España de interior para reclamar al Gobierno de la nación que haya un “reparto equitativo para todas las Comunidades Autónomas” y que uno de los principales pilares para ello sea la despoblación.

También pedirán en esta cita que en los próximos Presupuestos Generales del Estado del próximo año se incluyan nuevamente los Fondos Extraordinarios Covid.