Montero denuncia que PP y Cs están intentando que deje su escaño pero avisa que no lo hará

María Montero, la parlamentaria salmantina ex de Ciudadanos y ahora no adscrita, que se dio a conocer en la fallida moción de censura del PSOE de Tudanca contra el Gobierno de Fernández Mañueco, al fugarse de la formación naranja, quitando de paso la mayoría en el hemiciclo a los socios de Gobierno, da un paso más en su ofensiva contra ambas formaciones como defensa, dice, ante las “jugarretas” que asegura le están haciendo para conseguir que deje su escaño aburrida y por cansancio y se marche a casa.

Montero denuncia que la Mesa de las Cortes, controlada por PP y Cs, está “cercenando” sus derechos como procuradora así como de su estado y situación en el Legislativo, sin despacho. “Tengo voto, pero no tengo voz”, advertía este martes Montero en una rueda de prensa que ha convocado en la biblioteca de las Cortes para hacer visible su malestar por carecer de un despacho o espacio en el que poder trabajar y desempeñar su función como procuradora por Salamanca.

En este sentido, la dirigente se quejaba de que no la dejen explicar el sentido de su voto en los Plenos y que solo pueda intervenir en el debate de política general y el de presupuestos.

Su malestar se ha agravado la semana pasada cuando en la reunión de la Mesa de las Cortes y de la Junta de Portavoces se decidió que no pudiera defender en el Pleno de las Cortes que se celebra esta tarde y mañana una moción derivada de una interpelación que presentó en la anterior, donde mantuvo un agrio cara a cara con su ex compañera de partido y consejera de Empleo, Ana Carlota Amigo, en el que se cruzaron duros reproches a cuenta de por que serán recordadas ambas cuando pase el tiempo.

Hoy se tendría que debatir la moción que registré la semana pasada. Iniciativa para ayudar a los pequeños comerciantes de nuestra comunidad.



Desgraciadamente al @populares y a @CiudadanosCs no les importa el pequeño comercio, no me han permitido ni su debate ni su votación pic.twitter.com/j7Um02HQyq — María Montero (@mmonterocr) October 19, 2021

Montero no entiende por qué si ha defendido ella esa interpelación no pueda hacer lo propio en una moción derivada de la misma iniciativa, aunque según explican los letrados, en el Reglamento de las Cortes se explica que solo pueden registra mociones los grupos parlamentarios y no un procurador de forma individual, como es este caso y recuerdan que existe además una sentencia del Tribunal Constitucional en esta línea durante la pasada legislatura con una parlamentaria de Extremadura que dejó el PP y pasó a ser no adscrita, como protagonista.

La procuradora María Montero analiza las decisiones de la Mesa de las Cortes FOTO: Leticia Pérez Agencia ICAL

Montero se queja igualmente de que no pueda integrarse en el Grupo Mixto -el Reglamento prevé que un mismo procurador sólo podrá formar parte de un grupo parlamentario en la legislatura en curso-, y por todo ello asegura que está pagando el hecho de haber dejado Ciudadanos así como de haber privado a los socios de Gobierno de su mayoría parlamentaria, “lo que ha provocado que tengan que salir de su zona de confort y deban pactar cualquier iniciativa, incluso los presupuestos autonómicos, con todos los parlamentarios sin grupo”, decía.

“Sé que me están haciendo la vida imposible para que renuncie a mi acta de procuradora, pero no lo voy a hacer y no lo conseguirán, porque aguantará hasta el final de la legislatura, haya o no elecciones anticipadas.