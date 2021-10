La película india “Last Film Show” se alza con la Espiga de Oro de la Seminci

La película “Last Film Show”, del director indio Pan Nalin, quien en la cinta relata la historia de un niño que se enamora de la gran pantalla ha ganadola Espiga de Oro de la 66ª Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

Así lo decidió el jurado presidido también por la la cineasta india Deepa Mehta, y estuvo compuesto por la actriz Marta Etura, la periodista Elsa Fernández-Santos, el historiador argentino Alberto García Ferrer y su compatriota el director de Bafici Javier Porta Fouz.

VALLADOLID, 29/10/2021.- La directora india Deepa Mehta, presidenta del jurado internacional de la 66ª Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI), durante la presentación de la película "Funny boy", su última obra y con la que se clausura este próximo sábado el festival. EFE/Nacho Gallego FOTO: NACHO GALLEGO EFE

Además, decidieron conceder la Espiga de Plata a la película española “Sis dies corrents”, de la directora catalana Neus Ballús, que trabajó durante dos años con sus tres protagonistas, fontaneros que jamás se habían puesto ante la cámara. Este divertido fresco naturalista que bucea en las relaciones laborales y humanas conquistó además uno de los trofeos más codiciados por los distribuidores, el Premio del Público.

Espiga de Plata a la película española ‘Sis dies corrents’, de la directora catalana Neus Ballús FOTO: Eduardo Margareto Agencia ICAL

El Premio Ribera del Duero a mejor director ha sido para el suizo Fred Baillif, por “The Fam” (La Mif), cinta en la que una vez más dirige a actores no profesionales; el premio Pilar Miró al mejor nuevo director ha recaído en Behtash Sanaeeha y Maeyam Moghaddam, por “Ballad of a white cow” (El perdón).

VD01.VALLADOLID.30/10/2021.- El director suizo Fred Baillif ha ganado el Premio Ribera del Duero de la 66ª Semana Internacional de Cine de Valladolid al mejor director por "The Fam" (La Mif), cinta en la que una vez más dirige a actores no profesionales, este sábado en Valladolid. EFE/ Nacho Gallego FOTO: NACHO GALLEGO EFE

La espiga al mejor actor corresponde al ruso Yuriy Borisov, el protagonista de “Compartment n. 6″ (Compartimento n.6) y el de mejor actriz a la kosovar Yllka Gashi, por “Hive” (La colmena).

El galardón Miguel Delibes al mejor guion es para el norteamericano Paul Schrader, por “The card counter” (El contador de cartas); la mejor dirección de fotografía la ha conseguido Akiko Ashizawa, por “Vengance is mine, all others pay cash” (La venganza es mía, todos los demás pagan en efectivo).

El premio FIPRESCI ha recaído en The worst person in the world (La peor persona del mundo), de Joachim Trier, una cinta que ha recibido además el premio Blogos de Oro y el premio de la Juventud.

En cuanto al galardón al mejor montaje José Salcedo, el galardonado ha sido Fred Baillif, por “The Fam” (La Mif). Completan los galardones de la Sección Oficial los destinados a los cortometrajes: la Espiga de Oro ha sido para “Affairs of the Art” (Asuntos del Arte), dirigido por Joanna Quinn y Les Mills, una pieza que también se ha alzado con el Mejor Corto Europeo, y la Espiga de Plata ha sido para “Mi última aventura”, de Ramiro Sonzini y Ezequiel Salinas.

Otras secciones

En Punto de Encuentro el jurado, integrado por José Luis Montesinos, Romina Paula y Farnoosh Samadi, decidió que el mejor largometraje proyectado fue “Mes frères et moi”, del realizador francés Yohan Manca, ganador también del muy valorado Premio del Público, y otorgó una mención especial a ‘Mis hermanos sueñas despiertos’, de la chilena Claudia Huaiquimilla.Por su parte, el Jurado joven distinguió ‘Persona non grata’, de la danesa Lisa Jespersen, con una mención especial para ‘The Dorm’, del ruso Roman Vasyanov.

En cuanto a los cortometrajes, el jurado estimó que el mejor film extranjero fue ‘Les Criminels’, del turco Serhat Karaaslan, además de conceder una mención especial a ‘Nuits sans sommeil’, del belga Jérémy van der Haegen; por otra parte, estimaron que el mejor trabajo de La Noche del Corto Español ha sido ‘Las infantas’, de Andrea H. Catalá, y otorgaron otra mención especial para ‘Intentando’, de Juan Manuel Montilla ‘Langui’.

En el apartado de documentales, el jurado de Tiempo de Historia, conformado por Antonio Delgado Liz, Abraham Do y Maria Silvia Esteve, decidió otorgar ex aequo el Primer Premio para ‘Writing with fire’ -que también se alzó ex aequo con el Fundos-, de los indios Rintu Thomas y Sushmit Ghosh, y ‘My childhood, my country – 20 years in Afghanistan’, codirigida por Shoaib Sharifi y un viejo amigo del festival como Phil Grabsky, que ya se alzó con el primer premio de esta sección en 2007 por ‘The Boy who Plays on the Buddhas of Bamiyan’, que contaba con el mismo protagonista que el film ahora galardonado. Además, la película se ganó el corazón de los espectadores y se llevó el Premio del Público en la primera edición que este apartado abrió esa votación.

El Segundo Premio de Tiempo de Historia fue para ‘Corsini interpreta a Blomberg y Maciel’, del argentino Mariano Llinás, que ofreció en Valladolid el estreno mundial de su último film, mientras que el mejor cortometraje documental fue ‘When we were bullies’, del norteamericano Jay Rosenblatt, un apartado donde se concedió una mención especial a ‘La gàbia’, de otro veterano de Seminci como Adán Aliaga, que hace doce años se llevó el Premio Pilar Miró en Valladolid por ‘Estigmas’. En este apartado, el Premio del Público (que se concede este año por primera vez) fue para ‘Luchadoras’, de la venezolana Paula Calvo y el alemán Patrick Jasim.

Por otra parte, el jurado de DOC. España, formado por Manuel Menchón, Ignacio Acconcia y Héctor Domínguez-Viguera, acordó entregar el galardón al mejor film a ‘El vent que ens mou’, del catalán Pere Puigbert, “una obra repleta de belleza, que transita entre la muerte y la vida”, que quisieron reconocer “por su singularidad y precisión para captar lo invisible”, según reflejaron en el fallo.

La Espiga Verde, que reconoce al film que mejor defienda los valores medioambientales, recayó en esta ocasión en ‘Animal’, del francés Cyril Dion, y el jurado quiso hacer una mención especial a ‘I’m so sorry’, del cineasta chino Zhao Liang. Por su parte, la Espiga Arcoiris, que distingue la obra que contribuya a dar visibilidad a la diversidad sexual, fue para ‘Sedimentos’, de Adrián Silvestre, rodado en el pequeño pueblo leonés de Puente de Alba.

Por último, el jurado del apartado Castilla y León en Corto, formado por Andrea Diéguez, Alejandro Renedo y Andrea Trepat, acordó entregar el premio al mejor trabajo de la Comunidad a ‘El rey de las flores’, de Alberto Velasco, además de incluir en su fallo una mención especial para ‘Marinera de luces’, de Pablo Quijano.