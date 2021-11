Si hay una referencia ineludible con relación a la poesía que se hace en España, Portugal y América Latina, esa siempre se refiere a los Encuentros de Poetas Iberoamericanos que, desde 1998, se vienen celebrando cada octubre y bajo la dirección de Alfredo Pérez Alencart, profesor de la Universidad de Salamanca y poeta con un prestigio bien ganado por su obra lírica.

-¿Cómo se puede llegar a casi un cuarto de siglo de encuentros con el prestigio en alza cada nueva edición?

- Desearía decirle que es un milagro, que sólo es por ese misterio amparador que proviene del Poeta mayor del Reino, el Amado galileo. Y claro, lo digo con genuina convicción, agregando que también hay una ingente labor, menos trascendente, pero necesaria para sacar adelante cada nueva edición. Es un trabajo que viene de atrás, donde la implicación y la confianza del Ayuntamiento de Salamanca, por medio de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, resulta clave. Y eso debo recalcarlo.

-¿Pero habrá algo más, pues muchos ayuntamientos patrocinan festivales literarios que, en su mayoría, no alcanzan la V edición?

-Bueno, podría ser por los fines de cada actividad. Para empezar, el nuestro es un encuentro que sabe de su modesto lugar en el mapa de eventos que se hacen aquende y allende, donde, salvo excepciones, la búsqueda principal es contar con invitados que sean ‘noticiables’. Entonces es cuando lo ofrecido se parece mucho a las pasarelas de moda y a los fuegos de artificio: muy atractivos, hasta deslumbrantes, pero con un efecto que pasa demasiado pronto, máxime si a la siguiente edición no se cuentan con más y más recursos para solventar dichos requerimientos. En Salamanca el horneado de la poesía es perseverante, ajeno a pirotecnias. Cuando termina nuestro encuentro es cuando recién comienza. No es una paradoja ni un juego de palabras. Si bien antes de cada encuentro se publica una amplia antología, cuando termina y durante todos los meses siguientes, hasta el nuevo encuentro, se van publicando selecciones de poemas de los autores invitados, entrevistas, reseñas de sus libros… Esta evidencia motiva las muchas peticiones que tenemos de quienes desean participar en la nueva edición, algo que, lamentablemente, sólo será posible para pocos.

- No obstante, en el XXIV encuentro participaron 130 poetas. ¿Eso le parecen pocos?

No, me parecen muchos, aunque es necesario aclarar que esos 130 poetas que menciona son los que están albergados en la magna antología que hemos querido tributar a Antonio Colinas, titulada “El ciego que ve”, con poemas inéditos inspirados en los versos de este querido poeta nuestro. En el encuentro participaron unos 40 autores, una cantidad razonable, pues no deseamos masificaciones que, a medio plazo impedirían cumplir el propósito que nos hemos marcado, esto es, difundir la obra no sólo de los más destacados, sino, especialmente de valores en alza o jóvenes de una y otra orilla que aquí encuentran el lugar para conocer y ser conocidos. Para ello tenemos, de forma directa, dos revistas muy visitadas, “Crear en Salamanca”, dirigida por el poeta y fotógrafo José Amador Martín, y “Tiberíades”, dirigida por el poeta y filólogo Juan Carlos Martín Cobano. También algunos periódicos amigos colaboran, y mucho, en esta empresa, como es el caso de La Razón.

- La XXIV edición estuvo dedicada a homenajear al poeta bañezano Antonio Colinas, ¿Cómo resulto todo?

-Entiendo que bien, pues lo más importante es que el poeta homenajeado se mostró agradecido al constatar el reconocimiento pleno que generó en tantos poetas que escriben en castellano y portugués. Eso, para mí, es lo fundamental. También que el alcalde de nuestra ciudad, Carlos García Carbayo, haya manifestado públicamente, en la recepción oficial a los poetas participantes, que estos encuentros están sólidamente arraigados a Salamanca, mostrándose agradecido por la labor de puente cultural y literario que venimos haciendo.

- ¿Algo ayudará también que el encuentro se acompañe de música, se presenten libros o que se entreguen premios convocados desde Salamanca?

-Muy cierto, hay una programación que va más allá de las lecturas, pues se presentan buen número de poemarios o antologías poéticas, la mayoría publicados en Salamanca y con motivos del encuentro, como pueden ser los libros de Margarito Cuéllar (México), Javier Alvarado (Panamá), Carmen Palomo (España) o Marcelo Gatica (Chile), ganadores y accésits de los premios internacionales ‘Pilar Fernández Labrador’ y ‘Rey David de Poesía Bíblica Iberoamericana’. También el poemario del español José Antonio Santano, todo él dedicado a Salamanca y a sus personajes principales. Este y los otros bajo los sellos de Diputación de Salamanca y de la Sociedad Bíblica de España. En cuanto a la música, resaltar que el grupo Concierto 3 musicalizó dos poemas de Antonio Colinas, o la participación de Héctor ‘Titín’ Molina, destacado intérprete y compositor chileno que vino especialmente para este XXIV Encuentro.

-Para ir finalizando, ¿cómo hizo para emprender este amplio encuentro, teniendo en cuenta el reciente fallecimiento de su esposa?

-Precisamente lo hice por ella, pues cuando estaba enferma, con él cáncer que la consumía, me pidió que de ninguna forma dejara de organizar estos encuentros. Y es que yo le había comentado que pensaba dejar todo, salvo mis clases en la Universidad. Ella me estuvo acompañando en la coordinación durante las veintitrés ediciones precedentes; ella, su increíble energía, me estuvo acompañando en este homenaje a su apreciado amigo Antonio Colinas.

-¿Qué nos dice del venidero XXV encuentro? ¿Nos puede adelantar algo?

-Sólo que será un/a poeta de la otra orilla del castellano.