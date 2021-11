Más control para los no vacunados contra la Covid-19 que quieran viajar en tren

Llevar a cabo un control “más estricto” con las personas que no estén vacunadas contra la Covid-19 a la hora de viajar en tren. Esto es lo que ha propuesto la Asociación de Usuarios del AVE de Castilla y León y que ha generado una agria polémica, ya que la vacunación no es obligatoria y no se puede llevar a cabo ningún tipo de prohibición por este motivo. Por este motivo, solicita que en el transporte pidan un Certificado Covid o PCR en las 72 horas, igual que lo hace la Unión Europea.

El conflicto ha subido tantos puntos que hasta el presidente en funciones de esta organización, Carlos Perfecto, ha recibido amenazas, a través de las redes sociales, “muy desagradables”, como ha confirmado a LA RAZÓN, sobre todo cuando “lo único que estamos defendiendo es la libertad y buscar el bien para todos”.

En este sentido señala que “lo único que buscamos es garantizar la seguridad del viajero, como se está haciendo en muchos países europeos”, ya que “durante más de una hora estamos al lado de otra persona que no sabemos si está contagiada”.

Por este motivo, Carlos Perfecto avanza que “hemos pedido una reunión con la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, para solicitarla que todas las personas que suban a los trenes presenten un certificado Covid”.

Tres integrantes de la Asociación de Usuarios de AVE de Valladolid esperen la salida de su tren en la estación de Chamartín La Razón

Al respecto, señala que “no tiene sentido que se pida en las discotecas y no se haga en los trenes”, y añade que “tampoco es normal que para viajar en avión se pidan todo tipo de pruebas, y aquí llevemos 19 meses sin ningún tipo de control”.

También indica que “hay un 10 por ciento de ciudadanos en Castilla y León que han decidido no vacunarse, y están en su derecho”, pero se pregunta “por qué los demás tenemos que estar en riesgo por la decisión de estos ciudadanos”. “Es una pena que en España, y en la Comunidad a nivel particular, va a la zaga en este tipo de medidas”, lamenta.

“Cuidar a nuestros sanitarios”

Sobre este asunto, Carlos Perfecto pone como ejemplo una vivencia personal, durante una visita al médico, en la que las dos personas que entraron antes que él a la consulta dieron positivo por Covid-19 por no estar vacunadas, lo que provocó que no le pudieran atender y una alerta generalizada dentro del centro de salud. “Tenemos que cuidar a nuestros sanitarios, que lo han pasado muy mal durante esta pandemia”, asegura, y subraya que “ese mismo caso podría haber sucedido en el tren, y lo que hubiera podido ocasionar sería tremendo”.

Además, el presidente en funciones de la Asociación de Usuarios de AVE de Castilla y León afirma que la ocupación de los trenes de la alta velocidad en la línea Valladolid-Madrid es máxima de lunes a viernes, con lo que los riesgos que viven son muchos, y los controles nulos.

Asimismo, critica que la pasividad y la “mala educación” siguen muy vigentes, ya que según denuncia “es frecuente ver a muchos viajeros quitarse la mascarilla para comer, y ya no vamos a hablar del mantenimiento de la distancia de seguridad, eso es nulo”.

Incertidumbre

Por último, Carlos Perfecto señala que los usuarios de AVE viven con incertidumbre lo que queda de año por otros muchos motivos. Por este motivo asegura que es tan importante la reunión con Virginia Barcones, ya que “aún no tenemos noticias de Renfe y el día 31 de diciembre finaliza el plazo de la compañía para los bonos transporte”.

Al respecto, declara que “pedimos flexibilidad para su uso, que está en 20 días. Son muchos los trabajadores que al llegar a Madrid tiene que subirse a un tren de mercancías o al metro para llegar a su lugar de su trabajo y los usuarios consideran qu elo idóneo será que Renfe mantuviera esa flexibilidad”, concluye.