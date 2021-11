“Nos están tomando el pelo”

El anuncio que hacía el pasado viernes la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, de que el Gobierno de España invertirá el año que viene diez millones de euros en retirar la bateadora del túnel de Robregordo y la rehabilitación de la infraestructura del Tren Directo, entre Burgos, Aranda de Duero, Segovia y Madrid, que quedó inutilizada en 2011, o lo que es lo mismo, hace diez años, no ha sentado nada bien entre los miembros de la Plataforma ciudadana por el Ferrocarril Directo, desde donde creen que les están tomando el pelo y vacilando.

“Es una inversión vergonzosa en todos los sentidos”, denuncian, mientras recuerdan que hay ejemplos, como la línea entre Almería y Murcia que contará con 3.000 millones de euros de inversión, que para la plataforma ponen de manifiesto en la comparativa que la inversión del Tren Directo a Burgos no solo no servirá para nada sino que, además, “dilatará” la apertura de la línea en el tiempo, en referencia al estudio de viabilidad que anuncia la responsable de Transportes que está en marcha así como el estudio técnico posterior. Algo que, a juicio de la plataforma se traducirá en una espera mínima de 14 años para ver pasar un tren por donde no debería de haber dejado de pasar nunca”.

“Esto es una muy buena noticia, una noticia muy ansiada después de diez años”, decía la ministra Raquel Sánchez, en la comparecencia junto al alcalde de Burgos, el socialista Daniel de la Rosa, aunque desde este movimiento consideran también que estos diez millones no es más que una excusa para calmar los ánimos e intentar acallarles, ante la demanda que van a presentar contra las administraciones responsables del mantenimiento de la línea.

Protesta junto a la estación de tren de El Montecillo de Aranda de Duero para reclamar el tren directo entre Madrid y Burgos por Aranda FOTO: La Razón La Razón

Además, tienen claro que si el Gobierno no cuenta con un plan más ambicioso para poner en marcha la circulación de trenes al final será la población quien pague los platos rotos así como las numerosas empresas afectadas por la crisis y por el encarecimiento del transporte y de la exportación.

“Es muy preocupante tener que espera al menos cuatro años para tener una línea de ferrocarril, máxime cuando en este corredor se asienta más de la mitad de la economía de Castilla y León”, advierten desde la Plataforma, indignados, mientras apuntan que la A-1 es “ruta obligada” para muchos transportistas nacionales y europeos por carretera. “Parece que hay miopía en el ferrocarril de mercancías y no en el AVE, y no entendemos cómo no se están preocupando del destino de los casi 9 millones de euros de mantenimiento que no aparecen”, lamentan.

Pese a los palos en las ruedas que dicen sufrir, en la Plataforma aseguran que no van a arrojar la toalla y que este ninguneo les da muchas más fuerzas y vitalidad para seguir peleando porque lo que creen que es justo y necesario y hacer frente a la ”dejadez” de los responsables políticos.

“Vivimos en una región donde a falta de reivindicación política se nos calla con propinas y los partidos políticos acatan como ovejas, y no es posible que se pueda tolerar estar catorce años sin línea de ferrocarril y que los partidos no salgan a demandar a Adif por cese claro de actividad”, insisten en la plataforma, para la que esta actitud es “irresponsable” y “clama al cielo”.

“En todo este tiempo que lleva la línea parada, no ha habido ni renovación de traviesas, ni inversión en labores de desbroce prometida en 2020 y, para más inri, despedimos el 2021 con 10 millones prometidos y diciendo que para 2025″, denuncian.

También informan que han conseguido reunir 4.500 euros gracias a la aportación ciudadana que servirá para financiar parte del informe jurídico que estudia la extensa documentación acreditativa aportada por la Plataforma para demandar alas administraciones por esta situación, y uno de los tres peritajes que se han realizado sobre el estado de la línea: uno en la provincia de Madrid, otro en la de Segovia y otro en la de Burgos.

Para los que quieran colaborar la plataforma ofrece este número de cuenta: ES68 0182 0784 0102 0159 1573 (BBVA)