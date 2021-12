Luis Fuentes pide “dejar a los partidos que negocien tranquilos” y está “convencido” de que habrá presupuestos

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes, aseguróque “hay que dejar a los negociadores de los partidos que negocien tranquilos” un acuerdo para sellar los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2022, y se mostró “convencido de que tendremos presupuestos” y de que se podrán debatir en las Cortes. “Tendremos esos magníficos presupuestos para todos los ciudadanos de Castilla y León”, insistió.

En declaraciones a Ical, Fuentes apuntó que tras haber participado en el pasado en “muchísimas negociaciones”, por su “vida profesional anterior”, considera que “aunque parezca que no, todavía hay muchísimo tiempo para poder negociar”. “Debemos dejar que negocien tranquilos, que no haya interferencias partidistas ni partidarias ni personalistas, para que esas negociaciones no lleguen a buen puerto”, señaló.

En ese sentido, confesó estar “absolutamente seguro” de que en esas negociaciones primarán los intereses de los ciudadanos por encima de los de los partidos, y garantizó que, desde su cargo, hará “todo lo posible para que eso sea así”.

Precisamente, la Mesa y Junta de Portavoces de las Cortes se reunirá este lunes para ordenar el debate del pleno monográfico de presupuestos, convocado para los días 22 y 23 de diciembre.