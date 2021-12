Ahora Decide anuncia que concurrirá a las Autonómicas para que “se tenga en cuenta a provincias maltratadas como Zamora”

Ahora Decide concurrirá a lo próximos comicios autonómicos como “opción electoral cien por cien zamorana”, con la intención de conseguir, al menos, un procurador. “Buscamos que Zamora tenga representación, dado el maltrato que reciben las provincias más deprimidas, entre ellas, la nuestra, para que se la tenga en cuenta. Los partidos mayoritarios no están teniendo en consideración a estas provincias, que se despueblan cada vez más”, afirmó, en declaraciones a la agencia Ical, el portavoz de la formación política, José Martín.

“Creemos que no es el mejor momento para celebrar unas elecciones, dada la situación sanitaria, pero nos vemos obligados a participar porque en Zamora se escucha un clamor que reclama que un partido de Zamora les represente. Muchos zamoranos que apostaron en las pasadas elecciones autonómicas por los partidos nacionales han visto como su voto no ha servido para nada, pues solo han defendido a Valladolid y no a Zamora, y no han sido capaces ni siquiera de acabar la legislatura”, añadió.

José Martín explicó a Ical que los objetivos de Ahora Decide están “en la línea” de las reclamaciones formuladas por la España vaciada y recalcó que “no hay ningún acuerdo de confluencia con esos movimientos, aunque no cerramos ninguna puerta”.

“Quienes estaban huérfanos de una opción electoral que les pudiera representar, tendrán en las urnas la opción de votar una candidatura zamoranista, auspiciada desde el mundo rural, pues la fuerza electoral de nuestro partido está en los pueblos de nuestra provincia”, insistió.

En las pasadas elecciones, Ahora Decide consiguió 16 alcaldías en la provincia de Zamora, con 97 concejales, casi el doble de la siguiente fuerza política.