El incendio de Jarilla (Cáceres) entra ya en Castilla y León por Candelario (Salamanca)

El incendio de Jarilla (Cáceres) ha entrado ya en Castilla y León por zonas altas del municipio salmantino de Candelario a última hora de esta tarde, aunque la previsión es que se mantenga ahí y lo puedan controlar por la mañana con la ayuda de medios aéreos.

"Ha entrado ligeramente a la cumbre de Candelario. La previsión es que se mantenga ahí, por la orografía y el tipo de incendio, para poder atacarlo con medios aéreos a primera hora de la mañana", han informado a EFE fuentes de la Consejería de Medio Ambiente.

La Junta de Castilla y León daba por hecho ya esta mañana que el incendio descontrolado de Jarilla afectaría a Salamanca y Ávila y ha desplegado un vuelo de reconocimiento para valorar una posible intervención del operativo Infocal.

El fuego de Jarilla ha quemado hasta el momento una superficie de 15.464 hectáreas, pero la Junta de Extremadura confía en que, con la bajada de temperaturas, se pueda empezar a atacar el fuego después de haber estado días en que la única estrategia posible era defenderse de él.

Más de 300 efectivos y hasta 20 medios aéreos se han empleado este lunes en luchar contra este incendio, que ha afectado tanto al Valle del Jerte como del Ambroz, con un perímetro por encima de los 140 kilómetros, en zonas de difícil acceso y de gran riqueza medioambiental, muy próximas a la provincia de Salamanca, adonde ya ha entrado.

"El operativo en Salamanca está vigilando esa evolución y preparando posibles intervenciones en el término municipal de Candelario de cara a mañana martes", ha indicado a los medios el Urko Bondía, jefe de jornada en el centro de mando de Salamanca.

Otra amenaza en la frontera con Portugal

El otro punto de preocupación para la provincia de Salamanca es un incendio en Las Arribes del Duero portuguesas, con fuerte movimiento de pavesas, algunas de las cuales ya han llegado hasta Salamanca, donde han sido apagadas sin que se propagaran las llamas.

"Es un incendio que comenzó en Freixo, en Portugal, y ha evolucionado por Las Arribes portuguesas hasta tocar prácticamente ya al río Duero, sin que se hayan producido saltos hacia la orilla salmantina", ha explicado Bondía.

Y ha añadido: "Los trabajos que está haciendo actualmente el Infocal son de vigilancia de esas de esos posibles saltos de pavesas al a la ribera salmantina".