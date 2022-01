El PP reivindica su municipalismo y el compromiso de Mañueco con las entidades locales

El PP prosigue con todos sus candidatos en cada una de las nueve provincias implicados, pisando la calle para trasladar las propuestas de la formación a la ciudadanía, y recibiendo también el apoyo de otros líderes y dirigentes del partido en otras partes de España.

Es lo que ha ocurrido este lunes en Valladolid, donde, en vísperas del debate electoral de esta noche, y con los aspirantes trabajando en él, el alcalde de Zaragoza y presidente de los populares de Aragón, Jorge Azcón, uno de los valores al alza del PP, se ha acercado hasta la capital vallisoletana para arrimar el hombro también y hacer campaña en favor de Fernández Mañueco y su gestión.

Azcón acompaña al candidato del PP a las Cortes por Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el presidente del partido en la provincia, Conrado Íscar, durante un acto público en la caseta de la formación situada en la céntrica calle de Santiago.

Allí, Carnero reivindicaba el municipalismo y la apuesta y el compromiso del PP y de Fernández Mañueco con los ayuntamientos y diputaciones, que ejemplificaba en el Fondo Extra Covid que se puso en marcha en esta Comunidad, dotado con 95 millones de euros, de los cuales 12,7 fueron para la provincia vallisoletana, y que han servido para ayudar a los alcaldes de los 2.248 municipios de Castilla y León a salir adelante lo mejor posible en esta pandemia cuyo fin parece que se acerca y poder seguir prestando servicios de calidad a sus vecinos.

“En esta crisis sanitaria se ha demostrado el compromiso y la implicación de Mañueco con el municipalismo, que ha sido ejemplo de cómo gestionar una pandemia y un momento tan complicado”, destacaba el también consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en funciones, mientras ponía en valor otros fondos puestos en marcha la pasada legislatura como el de Cooperación Económica Local o los Fondos Incondicionados para que los ayuntamientos y diputaciones pudieran invertir en lo que necesitaran para el municipio.

Carnero avanzaba que si Mañueco se mantiene en la Presidencia de la Junta se pondrá en marcha un nuevo Fondo de Cohesión Territorial, que estará dotado con 20 millones de euros, y que está llamado a corregir desequilibrios y ser más justos entre territorios, en esta caso entre las provincias de la Comunidad.

“El proyecto de Mañueco es el más comprometido con Castilla y León y sus habitantes”, decía Carnero, mientras aseguraba, contundente, que el municipalismo, representado por los ayuntamientos ylas diputaciones principalmente, seguirán siendo con el PP “herramientas imprescindibles” para llegar a los vecinos y mejorar su calidad de vida y bienestar.

La admiración del alcalde de Zaragoza

El alcalde de Zaragoza, por su parte, se deshacía en elogios hacia Castilla y León y su gestión en materia sanitaria, educativa y social, “referentes en España”, así como por su apuesta por las empresas y los autónomos al reducir los impuestos.

“Estoy aquí en Valladolid para aprender de lo bien que se hacen aquí las cosas”, apuntaba Azcón, quien destacaba que mientras Castilla y León destina 1.860 euros por habitantes en su salud, Aragón dedica 1.660, doscientos menos, o que el presupuesto de Sanidad en su comunidad se haya redudico un 4 por ciento en pandemia, mientras el de Castilla y León ha aumentado cada año.

En Educación, el presidente del PP aragonés destacaba la “admiración absoluta” que siente por el modelo educativo castellano y leonés y aseguraba que si algo le gustaría copiar cuando sea presidente de Aragón es la educación que se imparte en Castilla y León.

Y, en materia fiscal, comparaba que mientras Castilla y León está en cuarta posición en cuanto al índice competitividad fiscal, Aragón está la tercera por la cola, y los aragoneses tienen que pagar un 10 por ciento del Impuesto de Sucesiones por heredar.

“Estas son algunas diferencias entre ambos territorios, pero hay más, y es lo que está en juego el 13 de febrero, porque todo estos puede cambiar si gana y gobierna el PSOE”, sentenciaba Jorge Azcón, no sin antes denunciar el “desprecio” de Sánchez con Castilla y León, el “sectarismo” que está mostrando en el reparto de los fondos europeos, y su olvido para con los ayuntamientos en esta pandemia. “Ni un fondo ha creado para ayudar a las entidades locales durante esta pandemia”, denunciaba.