El candidato de Ciudadanos a la Junta, Francisco Igea, prosigue con su particular vía crucis en casa donde se encuentra confinado después de haber dado positivo por coronavirus, aunque lo hace con ánimos renovados tras el primer debate electoral de anoche, en la que la gran mayoría de los medios le dan como ganador. Incluso en la encuesta publicada en twitter por este periódico, el dirigente liberal se impone de momento en las votaciones, tras casi tres mil votos emitidos, de los que el 57 por ciento le vieron como ganador.

De hecho, Igea también se ve ganador absoluto del mismo porque, según apunta, dijo la verdad frente a sus adversarios, Fernández Mañueco y Luis Tudanca, de quienes asegura que no se salieron de su guión “acartonado y gris”

Durante la presentación de la campaña que están lanzando desde el salón de su casa, diario de un confinado, en el que repasa la actualidad de la campaña y envías sus mensajes de forma irónica y mordaz en la mayoría de las ocasiones, el ex vicepresidente de la Junta se ha mostrado sorprendido este martes por el hecho de que ningún otro candidato del resto de partido se haya contagiado, haciendo suyo el mensaje que lanzaba ayer la ex consejera de Sanidad, Verónica Casado, en el que decía que parece que solo se contagian los de Ciudadanos, en referencia también a los positivos de la número no por León, Ana Carlota Amigo además del equipo de prensa, dejando entrever que el resto de aspirantes y partidos no se hacen test de control.

“Igual es que se protegen muy bien”, ironizaba Igea sobre este asunto, mientras aseguraba que le resulta cuanto menos sorprendente que viendo las estadísticas de contagios no haya positivos en los candidatos de los otros partidos.

Si bien, pese a todo, apuntaba que ellos van a seguir como hasta ahora, respetando las reglas y el sentido común, que no es otro que hacerse test cuando tengan síntomas compatibles con la enfermedad y comunicando los positivos y cumpliendo, como es su caso, los siete días pertinentes de aislamiento en casa en caso de contagio.

Nos presentamos al #DebateCYLrtve defendiendo nuestra gestión de gobierno.



🍊💪 En los momentos más difíciles para nuestra tierra y España, gobernamos para todos.



📡 @FranciscoIgea "Estamos orgullosos de la campaña de #ElValorDeLaPalabra" pic.twitter.com/SEahE5hK8F — Ciudadanos 🇪🇸🇪🇺 (@CiudadanosCs) February 1, 2022

Igea también reivindicaba un día más la gestión llevada a cabo por su equipo en el Gobierno de coalición “porque en los momentos más difíciles para nuestra tierra y España, gobernamos para todos”, decía, y que por ello la están dando a conocer a la gente en esta campaña de la que se sienten orgullosos y en la que defienden como prioridad el valor de la palabra.