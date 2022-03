El PP confía en llegar a acuerdos antes del jueves

El jueves se constituyen las Cortes de Castilla y León, que podría dar alguna pista en función de quien sea el presidente, sobre el futuro Gobierno de la Comunidad.

Pero mientras llega este día, el PP prosigue con su segunda fase de las negociaciones para intentar llegar a un acuerdo, sobre todo programático, que permita a Fernández Mañueco ser investido presidente y gobernar en solitario, como es su deseo pese a que los números no le dan y necesita de la abstención del PSOE o de Vox, con esta hoja de ruta para toda la legislatura pactada con quien quiera sumarse.

Desde el PP reconocen que han mantenido contactos este fin de semana con formaciones políticas, aunque no apuntan cuales, aunque podría tratarse de Vox, Soria ¡Ya!, Unión del Pueblo Leonés (UPL) e incluso Ciudadanos, ya que según el consejero de Economía y Hacienda en funciones y miembro del equipo negociador del PP, Carlos Fernández Carriedo, PSOE y Unidas Podemos se han “autoexcluido”.

Los que no han recibido ninguna llamada del PP dentro de los que no se han “autodescartado” en palabras de Mañueco, es la UPL, según ha dicho este lunes su líder, Luis Mariano Santos. “No hemos recibido ni esperamos ninguna llamada”, señalaba el procurador electo por León, que advertía de que cuando alguien quiere negociar “lo hace con buena voluntad, sin líneas rojas y en dos minutos nos dijeron que no hablaban del tema de la autonomía ni de descentralización”.

Carriedo confirma que el PP va a presentar un candidato a las Cortes, mientras que el PSOE también lo hará, según avanzó la semana pasada Luis Tudanca, y sobrevuela la posibilidad de que Vox también lo haga y pueda ser el elegido en esa sesión con el apoyo del PP, como reclaman los de García-Gallardo, además de entrar en el Gobierno, para que se les trate igual que a Ciudadanos en la pasada legislatura.

En el PP señalan que siguen explorando todas las posibilidades y confían en poder alcanzar acuerdos antes del jueves.