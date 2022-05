¿Cuál es la provincia española con más vinos con Denominación de Origen?

España es una potencia mundial en lo que a vinos de calidad se refiere. Son muchos los territorios que cuenta con productos de primer nivel y de reconocido prestigio.

En la actualidad nuestro país cuenta con un total de 67 Denominaciones de Origen (D.O.), pero existen otros distintivos de calidad, como son los Vinos de Pago (V.P.), con un total de 19; dos Denominaciones de Origen Calificadas (D.O.Ca.); y ocho Vinos de Calidad (V.C.).

A su vez, existen a lo largo de la geografía española 42 Indicaciones Geográficas Protegidas (IGPs) del vino, todas ellas Vinos de la Tierra (V.T).

Las D.O. se corresponden con zonas territoriales. En otras ocasiones se debe a las características especiales en las que se elabora el producto en un territorio determinado, bajo unas premisas comunes en la forma de trabajo, tipos de suelo, condiciones medioambientales, etc. Es el caso de la D.O. Ribera del Duero.

Las Denominaciones de Origen garantizan y controlan la calidad y el origen de sus productos. Esto es garantizado, entre otras formas, a través de la contraetiqueta o sello de garantía.

Además sirven para mantener las características del producto ligadas al territorio al que pertenezcan y su singularidad, de forma que el producto elaborado y producido en esa zona sea único y diferenciado del resto; y promocionar la marca es la segunda función más importante. Por último, realiza una defensa activa de su propio nombre y de los derechos de propiedad industrial que tenga ligados.

Y la provincia que cuenta con un mayor número de Denominaciones de Origen es Valladolid, con un total de cinco, y encima de las más importantes de toda España: Ribera del Duero, Cigales, Rueda, Toro y Tierras de León.

Cada una de ellas cuanta con sus peculiaridades, con sus uvas, con sus métodos de cultivo, pero todas han ganado un espacio en los paladares de los vallisoletanos, castellano y leoneses, españoles y extranjeros.

D.O. Ribera del Duero

Surgida por iniciativa de un grupo de viticultores y bodegueros en 1982, se ha convertido en una de las Denominaciones de Origen más reconocidas nacional e internacionalmente.

Las tierras que se agrupan bajo la demarcación D.O. Ribera del Duero se sitúan en la meseta norte y en la confluencia de cuatro provincias de Castilla y León: Burgos, Segovia, Soria y Valladolid. El río Duero es el eje que une a más de 100 pueblos extendidos a lo largo de una franja vitícola de unos 115 kilómetros de longitud y 35 de anchura.

Al este de la provincia de Valladolid, 19 municipios albergan 97 bodegas que elaboran sus vinos adscritos a la D.O. Ribera del Duero, de las cuales son visitables 68, algunas de las más emblemáticas no sólo de la D.O sino del panorama enológico internacional.

La Bodega Emina, centro neurálgico de Matarromera, en Valbuena de Duero, donde se produce el EminaZero

D.O. Rueda

Reconocida el 12 de enero de 1980, fue la primera D.O. de Castilla y León. Se trata de una zona especializada en la elaboración de vinos blancos, aunque, desde el 5 de agosto de 2008 la D.O. también ampara a tintos y rosados.

Engloba 72 municipios, la mayor parte de los cuales se encuentra en el sur de la provincia de Valladolid -53-, donde se da además la mayor concentración de viñedos, concretamente en los municipios de La Seca, Rueda y Serrada; los 17 restantes se localizan al oeste de Segovia y dos al norte de Avila.

D.O. Cigales

Aunque ya existían viñedos en el siglo X, y se tiene constancia de que en 1888 se producían en la zona más de 15 millones de kilos de uva, el origen de la D.O. data de 1991.

Vendimia Cigales FOTO: Ical

El territorio de esta Denominación de Origen se extiende desde parte del término municipal de Valladolid (Pago “El Berrocal”), hasta el palentino de Dueñas, incluyendo además Cabezón de Pisuerga, Cigales, Corcos del Valle, Cubillas de Santa Marta, Fuensaldaña, Mucientes, Quintanilla de Trigueros, San Martín de Valvení, Trigueros del Valle y Valoria la Buena.

D.O. Toro

Los orígenes de los vinos de Toro se pierden en los albores de la historia, aunque los primeros pasos para crear lo que llegaría a ser la D.O. Toro se dieron en los años 70 del pasado siglo, y culminaron en el año 1987. Actualmente son 40 las bodegas cuya calidad avala el C.R.D.O.

La zona de producción de los vinos amparados por la D.O. Toro se localiza entre el sudeste de la provincia de Zamora y el oeste de la provincia de Valladolid; comprende parte de las comarcas naturales de Tierra del Vino, Valle del Guareña y Tierra de Toro, y linda con los páramos de Tierra del Pan y Tierra de Campos.

Son doce los municipios zamoranos, y tres los de Valladolid: Villafranca de Duero -que presenta además la singularidad de ser el único de España en el que convergen dos D.O., ya que Rueda da amparo también a varias de las bodegas que elaboran en él-, San Román de Hornija y Pedrosa del Rey, con sus dos pedanías, Villaester de Arriba y Villaester de Abajo.

D.O. León

Durante la época romana, el sur de León fue importante cruce de caminos de todos los viajeros que frecuentaban las dos grandes rutas que atraviesan la zona de producción de Tierra de León: la Ruta de la Plata y el Camino de Santiago. La zona llegó a abastecer de vino a prácticamente toda la zona norte de la Península.

Los origenes de los vinos de León se pierden en los albores de la historia, aunque los primeros pasos para crear lo que llegaría a ser la D.O. León se dieron en los años 80 del pasado siglo, y culminaron en el año 2007.

Actualmente son 34 las bodegas cuya calidad avala el C.R.D.O. La D.O. León protege una comarca localizada al sur de la provincia de León, y que integra parte de la provincia de Valladolid abarcando una superficie de 3.317 kilómetros cuadrados.

En tierras vallisoletanas son 19 los municipios englobados en la D.O.: Becilla de Valderaduey, Bustillo de Chaves, Cabezón de Valderaduey, Castrobol, Castroponce, Cuenca de Campos, Mayorga, Melgar de Abajo, Melgar de Arriba, Monasterio de Vega, Quintanilla del Molar, Roales, Saelices de Mayorga, Santervás de Campos, La Unión de Campos, Valdunquillo, Villacid de Campos, Villagómez la Nueva y Villalba de la Loma. Y una bodega que elabora sus vinos bajo la demarcación protegida: Bodega y Viñedos de Meóriga, en Mayorga.

Vinos de la Tierra de Castilla y León

Fuera de las denominaciones de origen indicadas, en la provincia de Valladolid también se pueden encontrar una gran presencia y variedad de vinos con la indicación geográfica protegida (IGP) de la Tierra de Castilla y León.

Tintos, rosados o blancos son producidos y embotellados en bodegas ubicadas en Castilla y León y en su elaboración emplean exclusivamente variedades autorizadas y recomendadas, procedentes de los municipios contemplados en la Orden que los regula.

Además, la Bodega Heredad de Urueña, de la localidad vallisoletana de Urueña, es la primera Denominación de Origen de Vino de Pago de Castilla y León (DOP), una vez que han culminado todos los trámites regionales, nacionales y europeos.

Tal es la importancia de estas Denominaciones de Origen que en Castilla y León se han puesto en marcha una serie de rutas turísticas para acercar este mundo a los amantes de los caldos.

Rutas del Vino de Castilla y León:

- Ribera del Duero: Es el único recorrido comprendidao por extensiones de cuatro provincias castellanoleonesas (Valladolid, Burgos, Segovia y Soria). Tiene su sede en Aranda de Duero, y cuenta con municipios tan relevantes en el mundo del vino como Peñafiel, Roa o San Esteban de Gormaz, abarcando una población aproximada de 60.000 habitantes en más de 100 localidades ribereñas.

Ruta del Vino de Ribera de Duero FOTO: Ribera de Duero

Ha llegado a convertirse en la segunda Ruta del Vino más visitada de España, siendo la primera Ruta del Vino interior más visitada.

- Bierzo: La comarca leonesa de El Bierzo, sin duda, sabe a vino. Su microclima, sin grandes fluctuaciones durante el año, favorece notablemente el cultivo de la vid. La Mencía para los tintos y el Godello para los blancos son sus variedades principales de uva. Se saborea y se perciben sus aromas en las bodegas, alegrando las fiestas, las comidas y el espíritu de una región tradicionalmente unida a la cultura del vino.

- Rueda: Se ubica en pleno corazón de Castilla, circunscrita a la Denominación de Origen Rueda, extendiéndose a lo largo y ancho del margen izquierdo del río Duero. Abarca las provincias de Valladolid, Ávila y Segovia, y está integrada por veinte municipios y una mancomunidad que ofrecen una clara muestra de la riqueza turística e histórica de esta región vitivinícola por excelencia.

Las condiciones climáticas y las características orográficas de sus suelos convierten a esta zona en privilegiada para el cultivo de la vid, especialmente la uva autóctona Verdejo, y confiere a sus vinos de una personalidad única con características inimitables.

Ruta del Vino de Rueda FOTO: Jcyl

Sus orígenes vitivinícolas se remontan al siglo XI y, desde entonces hasta hoy, el cuidado de la vid y la elaboración de vino han dotado a esta tierra de una cultura y tradición que se ve reflejada en todos los aspectos de su personalidad, desde sus gentes a sus manifestaciones artísticas, sin olvidar, por supuesto, la gastronomía, que adquiere un papel protagonista.

- Arlanza: La Ruta del Vino Arlanza se encuentra al sur de la ciudad de Burgos y al este de Palencia, donde el río del que recibe su nombre surca terrenos de viñedos, sabinares, cereales y girasoles. Comprende tres comarcas naturales que aportan paisajes fotográficos de mil y un colores: El Cerrato, Arlanza y Sierra de la Demanda. Tiene una extensión de 2.000 km², con más de 450 hectáreas de viñedo, situadas entre los valles medio y alto del Arlanza, la sierra de Covarrubias y los páramos del Cerrato, amparados por la Denominación de Origen Vitivinícola Arlanza.

- Cigales: La comarca de Cigales se extiende por el sector norte de la depresión del Duero a ambos márgenes del río Pisuerga, abarcando una superficie de 574 km2. Los viñedos se encuentran a una altitud media de 750 metros y su área comprende desde parte del término municipal de Valladolid (Pago “El Berrocal”), hasta el palentino de Dueñas, incluyendo además Cabezón de Pisuerga, Cigales, Corcos del Valle, Cubillas de Santa Marta, Fuensaldaña, Mucientes, Quintanilla de Trigueros, San Martín de Valvení, Trigueros del Valle y Valoria la Buena.

- Sierra de Francia: La Ruta del Vino de la Sierra de Francia está situada al suroeste de la provincia de Salamanca, forma parte del Sistema Central y está integrada dentro de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de Béjar y Francia, y el Parque Natural de las Batuecas.

Este recorrido ha sido premiada por ACEVIN como Mejor Destino Enoturístico Responsable y Sostenible (2020-2021). Por ello, la Ruta del Vino Sierra de Francia dispone de un paquete de experiencias enoturísticas sostenibles, operativas en su página web, así como otras familiares, de naturaleza y senderismo, degustaciones o incluso experiencias VIP.

Ruta del Vino Sierra de Francia, Salamanca FOTO: Carlos R.Zapata Archivo

La Ruta del Vino de la Sierra de Francia posee una cultura del vino milenaria como atestiguan sus viñedos situados en bancales datados entre los más antiguos de España y los múltiples lagares rupestres que encontramos en todo el territorio. Además, esconde un tesoro que descubrir: la variedad de uva autóctona Rufete.

- Arribes: La Ruta del Vino Arribes es un recorrido por una zona tan extensa como Arribes que abarca las provincias de Salamanca y Zamora y que invita a perderse en la naturaleza, a disfrutar de sus vinos y conocer su patrimonio cultural. 180 kms de cañones fluviales que, en contraste con la penillanura, han generado un microclima ideal para el cultivo de viñedos, plantados en bancales o terrazas. El territorio cuenta con un gran potencial enoturístico, tanto por sus bodegas y sus viñedos, como por su naturaleza, su paisaje, gastronomía y riqueza patrimonial etnográfica. Como gran atractivo, se encuentra el Parque Natural de los Arribes del Duero, que cuenta con 300 especies de vertebrados, entre las que cabe destacar su enorme variedad de aves.

- Toro: Abarca diecisiete términos municipales entre el sureste de la provincia de Zamora y el suroeste de la provincia de Valladolid. El municipio zamorano de Toro es el más importante, dando nombre a esta Ruta del Vino. El río Duero se configura como el elemento central del relieve de este municipio, que es sinónimo de monumentos, tapas y vino. La variedad típica de uva de esta zona es la Tinta de Toro.

- Ruta del Vino de Zamora: Enclavado en el área de influencia del Río Duero, la comarca Tierra del Vino se extiende a lo largo de una superficie de casi 1.800 Km2 repartidos en 56 municipios que se adentran al sur en la provincia de Salamanca y van más allá de la ciudad de Zamora al Norte.

La variedad típica de uva de esta zona es la Tempranillo (para tintos) y la Malvasía, Moscatel de grano menudo y Verdejo (para los blancos).

D.O de otras Comunidades

España también cuenta con otros territorios con numerosas D.O., entre los que destacan:

- La Rioja: Más del 50 por ciento de la comunidad se dedica al cultivo del vino y con destacada calidad. La marca “Rioja” una de las cinco con mayor notoriedad entre las zonas vinícolas más prestigiosas del mundo. Todos los vinos son denominación de origen.

- Castilla-La Mancha: Comunidad Autónoma que más vino produce de toda España. Destaca la Garnacha Tintorera de Albacete. Muy importante la climatología para dar excelentes vinos. También Airén y Tempranillo.

- Canarias: La Región que más vinos tiene con denominación de origen. Muchas bodegas con rutas turísticas. Producción de blancos y rosados ligeros, afrutados y tintos con madera. También en La Palma vinos Secos, Semidulces, dulces de Malvasía volcánica y Moscatel.

- Andalucía: Esta Comunidad cuenta con una tradición milenaria en el cultivo de la vid con destacadas marcas comerciales e importantes vinos con Denominación de Origen. Los vinos de Jerez, los dulces de Málaga y los licores son un referente de la comunidad desde hace siglos. Vijiriega, Moscatel y Pedro Ximénez entre las blancas, o Tempranillo, Garnacha y Monastrell, entre las tintas, que conviven en perfecta armonía con variedades internacionales como Sauvignon Blanc, Chardonnay, Caberneet Sauvignon, Merlot, Syrah, muy aclimatadas. Vinos de Marco de Jerez. Los términos “Sherry” y “Jerez” tienen su origen en la palabra árabe “Sherish» y son conocidos a nivel mundial.