Luquero ya no es la alcaldesa de Segovia

Casi dos décadas han pasado ya desde que Clara Luquero entrara a formar parte del equipo de Pedro Arahuetes como concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Segovia, al que sustituyó hace ocho años para ser la primera mujer en ostentar el bastón de mando de la capital del Acueducto.

Un cargo y una responsabilidad que, aunque anunciada hace unas semanas, dejaba oficialmente este viernes durante un emotivo pleno municipal, en el que se ha despedido de los segovianos entre lágrimas y visiblemente emocionada y con el apoyo incondicional de sus familiares y compañeros de partido, incluido el de Adriana Lastra, vicesecretaria nacional del PSOE, y Luis Tudanca, secretario regional del partido del puño y la rosa, que han querido arropar a Luquero en su adiós a la política con mayúsculas, que es la municipal.

“En esta vida todo tiene un principio y un fin. Ha llegado la hora de decir adiós”, eran sus primeras palabras en un contenido discurso que finalizaba con la frase: “Nos vemos por Segovia”, y en el que hacía suyas unas palabras del escritor colombiano Gabriel García Márquez García para dirigirse a los segovianos y trasladarles que miren al gran futuro que les espera. “No llores porque se acaba sonríe porque sucedió”.

Entre medias de su intervención, que duró unos veinte minutos, Clara Luquero deba las gracias a los segovianos por haber depositado su confianza en ella en estos años para ser su alcaldesa; hacía también un balance positivo de su gestión en general, aunque reconocía errores y por ello pedía disculpas “He hecho todo lo que he podido. Quizá no todo lo que hubiera querido, porque la realidad impone límites infranqueables, pero me he entregado en cuerpo y alma; perdón por los errores que haya podido cometer”, decía.

Si bien, acto seguido sacaba pecho y reivindicaba su legado, sobre todo en materia cultural e industrial. Al respecto, aseguraba, contundente, que la diversificación actual de la economía en Segovia permitirá la implantación de un futuro proyecto industrial, el de Prado del Hoyo, con el que se espera generar un millar de puestos de trabajo. “Nunca Segovia ha tenido unas expectativas tan prometedoras en relación a su desarrollo industrial”, destacaba.

Ya al final, agradecía también la labor de sus compañeros en el Ayuntamiento y de partido, por su trabajo y dedicación este tiempo y especialmente frente a la crisis sanitaria. “Nos ha tocado gobernar en tiempos difíciles, con los coletazos de la crisis económica, con las normas del Gobierno que pusieron límites a la autonomía local y con reglas que estrangularon a los ayuntamientos, pero también con una crisis sanitaria que traído muerte, dolor y necesarias restricciones”, señalab.

Pese a todo, Luquero ponía en valor la calidad humana y capacidad de los concejales que han estado a su lado. También de la futura alcaldesa, la actual concejal de Urbanismo, Clara Martín, que la sustituirá con el bastón de mando, cargo que ocupará previsiblemente el próximo 4 de junio, y de quien decía que los segovianos estarán en buenas manos.

Clara Luquero sido regidora desde 2014, cuando accedió al cargo tras suceder al independiente Pedro Arahuetes, y afrontó desde 2019 su segundo mandato al frente de la corporación municipal con los votos de los diez ediles del PSOE, los dos de IU y el único de Podemos.

Ejemplo mujer socialista

De luqeuro, la vicesecretaria nacional del PSOE, Adriana Lastra, destacaba que es el ejemplo de lo que es ser una gran mujer socialista. “Deja el pabellón muy alto y que ha sido una alcaldesa excepcional”, decía de la ex alcaldesa a quien ponía como ejemplo de “ejemplaridad”, “humildad, “honradez”, y “trabajo constante y diario”.

Por su parte, el líder de los socialistas de Castilla y León, Luis Tudanca, aseguraba que los socialistas están “orgullosísimos” del trabajo que ha hecho la exalcaldesa y destacaba la “sensibilidad” y “empatía” como grandes virtudes de Clara Luquero.

”Hemos aprendido de ella su capacidad infinita para la empatía, para ponerse en el lugar del otro, para trabajar con enorme sensibilidad y deja un gran legado”, apuntaba Tudanca, a la vez que se hacía eco del hecho que fuera la primera mujer alcaldesa de Segovia. “Rompió techos de cristal y dio pasos hacia adelante en la igualdad entre hombres y mujeres”, finalizaba.