El sueño de un niño hecho realidad

En la madrugada de este viernes 15 de julio el vallisoletano David Franco conseguía lo que ningún español había hecho antes, ser medallista en los juegos mundiales, pero a David no le valía cualquier metal, desde pequeño había soñado con el oro, y cuando ha tenido la oportunidad no la ha dejado escapar, escalando a lo más alto del pódium y poniendo el mundo a sus pies.

David llegaba a Birmingham (USA) como uno de los favoritos, hacía apenas un mes se había proclamado campeón de Europa y campeón de la World Cup en Rimini (Italia) pero delante tenía a grandes especialistas de todo el mundo, entre ellos el gimnasta local Ruben Padilla, quien tiene todos los récords de la disciplina.

Comenzaba la competición clasificatoria, cada gimnasta realiza dos saltos cuyas puntuaciones se suman para obtener la clasificación de los ocho mejores, y ahí estaba David que pasó 6º el primer corte.

En la siguiente ronda cada gimnasta realiza un salto y solamente cuatro pasan a la final. El campeón vallisoletano cometió un fallo en la recepción, aun así, obtuvo una puntuación de 26.800 que le valió para ser 4º y enfrentarse a los mejores.

David Franco en lo más alto del podium FOTO: Club Gimnasia Acrobática Valladolid

Inmediatamente se celebraba la gran final, el primero en saltar era David y sabía lo que tenía que hacer, era el momento de no fallar, se aferró a su lema #cañitamentality y realizó uno de los mejores saltos que se le han visto hacer, buenísima ejecución y gran dificultad que los jueces puntuaron con 28.200 puntos, ahora solo tenía que esperar que el resto de gimnastas hiciese su trabajo. El Alemán Daniel Schmidt y el japonés Ryohei Taniguchi se ponían por detrás de David, lo que aseguraba una plata para nuestro pucelano de oro. Era el turno del favorito, jugaba en casa y no había fallado ningún salto, pero cometió un error, el código de puntuación no permite repetir elementos en la final, y Rubén Padilla volvió a realizar un triple mortal atrás carpado, por lo que la nota del americano se quedó muy por debajo de lo que nos tiene acostumbrados y por tanto fuera del pódium.

David Franco Cañedo se convertía en campeón de los World Games Birmingham 2022, firmaba una temporada espectacular y hacía historia. Fuentes del Club de Gimnasia Acrobática de Valladolid se mostraban muy contentos con el título, y aseguraban: “Grande David, muy orgullosos de tus logros, pero sobre todo muy orgullosos de tus valores y lo que representas para este club, para esta ciudad”.