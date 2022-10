Mañueco llama a sus señorías a rebajar el tono en las Cortes

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido este miércoles a los procuradores de las Cortes que rebajen el tono en el debate político y que eviten en la medida de lo posibles las descalificaciones y exabruptos durante las intervenciones así como frivolizar con asuntos que afectan a los ciudadanos.

“Ustedes me conocen y saben como es mi forma de hacer política. No me gusta descalificar y siempre me apoyo en argumentos y razones para debatir con respeto hacia al discrepante”, decía esta mañana en los pasillos de las Cortes antes de comenzar la segunda sesión plenaria, en referencia a lo ocurrido ayer durante la sesión de control al Ejecutivo que preside.

Un debate parlamentario que volvía a agitarse una tarde más después de que el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, llamase al PSOE “banda criminal de Sánchez” en su cara a cara con el socialista José Luis Vázquez y pidiera al presidente del Gobierno que se vaya de una vez a presidir la Internacional Socialista “porque lo españoles no le soportan más”.

Si bien, también es cierto que el número dos de Mañueco había sido increpado antes por el parlamentario socialista segoviano, cuando le llamó “patriota de pacotilla” y pidió al presidente de la Junta que terminara con “este esperpento cruel”, en referencia a Gallardo “porque los castellanos y leoneses no le soportan más”.

Después, en la misma sesión, el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, también de Vox, dejó otras polémicas declaraciones en una de sus intervenciones al señalar respecto al desempleo que no hacen falta trabajadores en España sino ganas de trabajar.

Tras estas polémicas, que en el caso del PSOE han llevado a pedir a Mañueco que cese a su vicepresidente, como hizo ayer Luis Tudanca, el jefe del Ejecutivo autonómico aseguraba este miércoles que el asunto de su número dos ya está zanjado una vez que el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, de Vox haya retirado lo de que el PSOE es la “banda criminal de Sánchez” del diario de sesiones, a pesar de que Gallardo rechazara retirar sus palabras desde su escaño.

Y respecto a lo que dijo el consejero de Industria,, Mañueco también quitaba hierro a este asunto al reafirmar su compromiso y el de la Junta con las personas que buscan un empleo y afirmar, contundente, que darán la batalla para que esta Comunidad sea una tierra de oportunidades mientras quede un solo parado.

No es la primera vez

En cualquier caso, no es la primera vez que en las Cortes de Castilla y León, un procurador utiliza el término criminal para referirse a otra formación. ya ha ocurrido hasta en dos ocasiones mínimo con el PSOE como protagonista, y en este caso con el PP como destinatario.

Han sido los procuradores José Francisco Martín una vez y la actual viceportavoz del Grupo Socialista en las Cortes, Patricia Gómez, cuando en un pleno de diciembre de 2021, en plena pandemia, dijo desde el atril del hemiciclo en un debate “que entendía que la Omertá es propia de aquellos que utilizan la corrupción y funcionan como una mafia siciliana”. Y añadió que, “ya lo dijo el Tribunal Supremo, son ustedes un partido organizado criminalmente para delinquir, así que entiendo que las prácticas mafiosas y corruptas les pega a ustedes”.

También el procurador por Valladolid, José Francisco Martín, dijo en un pleno en septiembre del año 2019 tras la moción de censura de Sánchez a Rajoy que “ahora de repente todo; todo después de la moción de censura que tuvimos que hacer para echar a la organización criminal para delinquir que forman”.