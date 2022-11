Segovia marcará el camino para los cuidados de larga duración en dependientes

Segovia será la provincia que marque el camino de la futura Atención en Red, que no es otra cosa que el nuevo modelo en el que trabaja la Junta para los cuidados de larga duración en las personas dependientes.

Así lo ha anunciado este lunes la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, durante una visita a la localidad segoviana de Turégano, donde se reunía con alcaldes de la provincia para informarles sobre este proyecto que aúna los programas “A gusto en casa”, “Viviendas en red” e “Intecum”, además del servicio de Ayuda al Domicilio.

La consejera explicaba que espera avanzar de forma significativa en el desarrollo de este modelo a lo largo de 2023, y recordaba que, para ello, se ha incrementado notablemente el presupuesto destinado al sistema de atención a la dependencia, concretamente en 121 millones de euros, hasta los 800,5 millones, casi un 18 por ciento más que en 2021.

En Segovia, comenzará una fase inicial durante las primeras semanas de enero -con la que se dará cobertura a 105 municipios a través de los CEAS de Cantalejo, Sepúlveda y Riaza- para posteriormente desplegarse en 217 municipios del medio rural y alcanzar una población diana de 3.600 personas dependientes.

De los proyectos que abarca este modelo, “A gusto en casa” persigue que las personas mayores se queden en su domicilio y sean atendidas allí “poniendo a su disposición las adaptaciones propias de la vivienda y las nuevas tecnologías” como la teleasistencia avanzada.

Por otro lado, “Viviendas en Red” pretende que los Ayuntamientos pongan a disposición viviendas para aquellas personas que tengan en su casa barreras no subsanables que no le permiten vivir de manera autónoma o no dispongan de vivienda en el municipio donde quieren ser atendidas.

En Castilla y León, ya hay 31 viviendas de este tipo en trece localidades y, a preguntas de los periodistas, la consejera ha informado de que los regidores se han mostrado “totalmente receptivos” para poner a disposición espacios como las antiguas casas de los maestros en los pueblos. Las viviendas ya dedicadas a esto son adaptadas y dotadas de los medios necesarios para convertirlas en viviendas “inteligentes, inclusivas y confortables”, con sistemas de inteligencia artificial y emocional, dispositivos técnicos y la intervención de profesionales necesaria. El presupuesto dedicado a continuar con la ejecución de “Viviendas en Red” por todo el medio rural de la comunidad autónoma a lo largo de 2023 es de 3,6 millones de euros, según ha precisado la consejera.

“Intecum”, el tercer proyecto integrado en el modelo, en este caso para personas con una enfermedad en fase avanzada o terminal, está implementado en Palencia, Salamanca y Zamora, ha prestado apoyos a más de 500 personas y la Junta prevé implantarlo a lo largo del año que viene en el resto de provincias.

🧓 @familiajcyl pondrá en marcha el nuevo modelo para los cuidados de larga duración en la provincia de #Segovia a principios de 2023



📍 Llegará a 235 núcleos de población y a 3.600 potenciales usuarioshttps://t.co/nLDUWZwMTf pic.twitter.com/RoORaZeROU — Junta de Castilla y León (@jcyl) November 28, 2022

“Estos proyectos se refuerzan con el servicio de Ayuda al Domicilio”, decía Blanco, mientras apuntaba que la Junta dedicará en 2023 más de 83 millones de euros, un 16,8 por ciento más que en 2021, lo que supone un incremento de doce millones de euros.

Finalmente, la consejera destacaba la capacidad de estos programas para “generar oportunidades” en el medio rural y ponía en valor que solo en la primera fase que se va a implantar en Segovia se crearán 160 empleos directos a jornada completa.