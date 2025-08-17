Unas 3.500 personas siguen desalojadas en Castilla y León por los incendios forestales

Los incendios forestales declarados en los últimos días en Castilla y León mantienen desalojadas este domingo de sus casas a más de 3.500 personas de las provincias de León, Zamora, Salamanca y Palencia, según la última actualización aportada por el Gobierno autonómico.

El Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León ha hecho un llamamiento a la población para que siga las instrucciones de las autoridades y no pongan en riesgo su vida ni la de otras personas.

La provincia más afectada por los desalojos por los fuegos es la de León, con hasta 1.500 vecinos evacuados de 29 poblaciones, entre ellas las 200 de la localidad de San Cristóbal de Valdueza, que han sido alojados en Ponferrada; los 150 habitantes de Pobladura de la Sierra, acogidos en Astorga; y los 150 de Casasuertes, evacuados a la cercana población de Boca de Huérgano, como núcleos más poblados.

En el caso de la provincia de Zamora, todos los evacuados proceden del municipio de Porto, hasta 1.350, pero en este caso únicamente están albergadas un centenar de personas en la cercana población de Puebla de Sanabria, ya que los desalojados eran mayoritariamente visitantes que habían acudido en estas fechas festivas y habrán retornado a sus domicilios.

Por otra parte, en el caso de la provincia de Salamanca son cuatro las poblaciones desalojadas por el importante incendio declarado en Cipérez (Villaseco de los Reyes, Cerezal del Puerto, Groó y Gejo), de donde han sido evacuadas hasta 575 personas, de las cuales unas 130 permanecen acogidas en la cercana población de Ledesma.

Por último, en el caso de la provincia de Palencia son tres los municipios desalojados (Carbaño de Arriba, Carbaño de Abajo y San Pedro de Cansoles), desde donde finalmente han sido evacuadas 60 persona, la mitad realojadas con familiares en pueblos vecinos y 25 en el Polideportivo de Guardo.