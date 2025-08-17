Muere un motorista tras chocar contra un tractor en una carretera de Valladolid

Un motorista perdió la vida este mediodía en un trágico accidente ocurrido en la provincia de Valladolid, dejando consternada a la comunidad local. El suceso, comunicado por el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León, tuvo lugar en la carretera VP-5804, una vía secundaria que conecta varias localidades rurales, en dirección a Villamarciel, a la altura del término municipal de Velliza.

Según fuentes oficiales, a las 12:12 horas se recibió una llamada de alerta que informaba de una colisión grave entre una motocicleta y un tractor. La rápida activación del protocolo de emergencias permitió la movilización inmediata de efectivos sanitarios, bomberos y agentes de la Guardia Civil, quienes se desplazaron al lugar con urgencia.

El impacto se produjo en el cruce de Pedroso de la Abadesa, una intersección conocida por su complejidad y por el frecuente tránsito mixto de vehículos agrícolas, turismos y motocicletas. Este tipo de entornos, donde la visibilidad puede verse comprometida por la vegetación o la disposición de los caminos, representa un riesgo añadido para los conductores. En este caso, la violencia del choque fue tal que la motocicleta quedó completamente destrozada, y el motorista sufrió heridas de extrema gravedad.

A pesar de los esfuerzos del personal sanitario, que intentó reanimarlo en el lugar del accidente, no fue posible salvar su vida. El fallecimiento fue confirmado pocos minutos después de la llegada de los servicios de emergencia.

La Guardia Civil de Tráfico se desplazó al lugar para investigar las circunstancias del siniestro, iniciando un protocolo de actuación que incluye la toma de declaraciones, el análisis de la escena y la recopilación de pruebas materiales. Los agentes trabajan para esclarecer si hubo factores como exceso de velocidad, falta de señalización o errores de maniobra que pudieran haber contribuido al accidente.