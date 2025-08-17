Acceso

Muere un motorista en un accidente entre un tractor y una moto en Velliza (Valladolid)

Ha sido a la altura del cruce de Pedroso de la Abadesa.

Una ambulancia del Sacyl se trasladó al lugar de los hechos
  • La Razón@larazon_es
Un motorista ha resultado fallecido este mediodía en un accidente de tráfico ocurrido en Velliza, en la provincia de Valladolid, cuando han colisionado un tractor y una moto, ha informado el Servicio de Emergencias de Castilla y León 1-1-2.

El accidente se ha producido en torno a las doce y cuarto de la mañana en la carretera VP-5804, sentido Villamarciel, a la altura del cruce de Pedroso de la Abadesa.

Por el momento se desconocen más datos sobre el accidente mortal, ha indicado el 1-1-2

