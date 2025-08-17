Sucesos
Muere un motorista en un accidente entre un tractor y una moto en Velliza (Valladolid)
Ha sido a la altura del cruce de Pedroso de la Abadesa.
Un motorista ha resultado fallecido este mediodía en un accidente de tráfico ocurrido en Velliza, en la provincia de Valladolid, cuando han colisionado un tractor y una moto, ha informado el Servicio de Emergencias de Castilla y León 1-1-2.
El accidente se ha producido en torno a las doce y cuarto de la mañana en la carretera VP-5804, sentido Villamarciel, a la altura del cruce de Pedroso de la Abadesa.
Por el momento se desconocen más datos sobre el accidente mortal, ha indicado el 1-1-2
