53BIOLOGICS, Pyme del año 2025 de Valladolid

La empresa 53Biologics (Biotechnology Development for Industry in Pharmaceuticals S.L), dedicada a la fabricación de proteína recombinante y ADN plasmídico bajo las normas farmacéuticas, ha recibido hoy el Premio Pyme del Año 2025 de Valladolid, un galardón que conceden el Banco Santander y la Cámara de Comercio, en colaboración con la Cámara de España y El Norte de Castilla.

Pablo Gutiérrez, CEO de 53Biologics, fue el encargado de recoger el premio, en un acto que se celebró en la sede de la Cámara y que contó con la presencia del presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid, Víctor A. Caramanzana; la directora general de Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León, María Pettit; el concejal de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa del Ayuntamiento de Valladolid, Francisco Blanco; el vicepresidente de la Diputación de Valladolid, Víctor Alonso Monge; el director Comercial de Empresas de Banco Santander, Jesús Martín y la directora de negocios y nuevos ingresos de El Norte de Castilla, Charo López.

El jurado, compuesto por la Cámara de Valladolid, la Cámara de España, el Banco Santander, la Diputación de Valladolid y el Norte de Castilla, ha valorado especialmente a 53Biologics por el incremento de actividad y mejora de resultados de la empresa en el último año, la creación de empleo -prestando especial atención a la calidad de este-, la internacionalización de la empresa, su compromiso con la sostenibilidad, la introducción de innovación y la adopción de medidas de formación para sus empleados

Además, se han concedido cuatro accésits en las categorías de Internacionalización; Innovación y Digitalización; Formación y Empleo; y Pyme Sostenible.

El Accésit de Internacionalización se ha otorgado Industrias José Luis Blanco (Industrias José Luis Blanco S.L.) empresa fundada en 1958, referente internacional en fabricación de maquinaria para la elaboración de churros, con presencia en más de 110 países. Ha recogido el premio Belén Blanco, gerente de la compañía.

El Accésit de Innovación y Digitalización ha recaído en PackBenefit (PackBenefit S.L) referente en el sector de envases sostenibles. Con una década de trayectoria, esta empresa ha demostrado una capacidad extraordinaria para convertir la I+D+i en crecimiento real: multiplicando por más de diez su facturación, impulsando una inversión superior a 26 millones de euros para su nueva fábrica, expandiendo su producción hasta los 180 millones de unidades y exportando más del 90% a los mercados más exigentes de Europa. Ha recogido el premio Manuel Guerrero, CEO de Packbenefit.

El Accésit a la Formación y el Empleo se ha concedido a Daloar (Pentakill Studios, S.L), empresa de videojuegos que en el último ejercicio ha aumentado su plantilla en un 190% y ha incrementado su inversión en formación en un 400%. Su opera prima, “The Occultist”, ha recibido 33 premios a nivel nacional e internacional. Ha recogido el galardón David Loreno, CEO de Daloar.

Y, por último, el Accésit de Pyme Sostenible es para Absotec (Absotec Absorción Acústica, S.L), especializada en la sostenibilidad aplicada al confort acústico, que ha sabido transformar un nicho emergente en un modelo empresarial ejemplar basado en el ecodiseño, la economía circular y la responsabilidad social. Su compromiso se refleja en hitos como ser pioneros en certificaciones de ecodiseño e innovación, desarrollar proyectos de I+D en colaboración con instituciones como el CDTI, o impulsar materiales fonoabsorbentes procedentes de residuos, generando nuevos usos y valor para sectores rurales. Carlos Pozo, director comercial de Absotec, ha recogido el premio.

Premio Nacional Pyme del Año 2025

53Biologics concurrirá al Premio Nacional Pyme del Año 2025, que se elegirá entre los ganadores de cada provincia. El nombre se conocerá en los primeros meses de 2026, en un gran evento que se celebrará en Madrid.

Asimismo, los ganadores de los Accésits concurrirán también a la final nacional en sus respectivas categorías, donde se elegirá a las empresas que han destacado por sus acciones de Internacionalización, sus políticas de Formación y Empleo o Innovación y Digitalización y las que tienen implantadas más medidas de Sostenibilidad. En esta nueva edición, la octava de este Premio, han participado 1.770 empresas de todos los sectores productivos.

Premio Pyme del Año

El Banco Santander y la Cámara de Comercio de España crearon el Premio Pyme del Año en 2017 para reconocer el desempeño y la labor de las pequeñas y medianas empresas como creadoras de empleo y riqueza. Además, pretende dar visibilidad al esfuerzo diario de los empresarios que contribuyen con su esfuerzo al desarrollo económico del territorio. El premio está dirigido a pequeñas y medianas empresas de menos de 250 empleados y con una facturación inferior a los 50 millones de euros. 12.500 pymes participantes desde la creación del Premio

El Premio Pyme del Año se consolida con esta novena edición como el galardón de referencia para las pequeñas y medianas empresas españolas. El año pasado, octava edición del Premio, se inscribieron un total de 1.680 empresas de las 50 provincias y participaron 54 Cámaras de Comercio territoriales, 13 Direcciones Territoriales del Banco Santander y las principales cabeceras de la prensa española. Desde 2017, año de su lanzamiento, ya son 12.585 pymes las que han participado en este certamen.