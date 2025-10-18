Abiertas las inscripciones anticipadas para participar en la concentración motera invernal 'La Leyenda 2026'

El Moto Club La Leyenda Continúa abre las inscripciones anticipadas para participar en la Concentración Motorista Invernal Internacional 'La Leyenda 2026', con las que se conseguirá el ‘pack de bienvenida’ de esta cita, que se celebrará del 8 al 11 de enero en Cantalejo (Segovia).

La capital briquera será de nueve el eje principal de esta nueva edición, donde se desarrollarán las principales actividades y será el punto de partida para las visitas a los denominados ‘pueblos amigos'. Será en Turégano desde donde, la noche del viernes 9 de enero, tendrá lugar el ritual del ‘Saludo a los Motoristas del Mundo’.

Ese mismo día por la mañana se visitará, por primera vez, la localidad de Lastras de Cuéllar, donde los motoristas que acudan a esa cita, serán obsequiados con un aperitivo. El sábado el municipio de Prádena será el destino de la Ruta a dicha localidad, donde se podrá disfrutar de las acrobacias del espectáculo de stunt.

Como novedad de ‘La Leyenda 2026’, que cumple una década de permanencia en Cantalejo, se convocará la primera Reunión de ‘Motos de Leyenda’ para motos anteriores a 1990. “Un homenaje a estas veteranas compañeras de viaje”, tal y como expusieron desde la organización.