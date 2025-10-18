De la Rosa considera que la “clave” para ganar las elecciones autonómicas en Burgos pasa por “movilizar al electorado”

El secretario de Organización del PSCyL, Daniel de la Rosa, aseguró hoy en Burgos que la “clave” para que los socialistas ganen las elecciones autonómicas en la provincia pasa por “movilizar al electorado”. “Tenemos un enemigo histórico: la abstención y la desmovilización”, afirmó minutos antes de que diese comienzo el Comité Provincial de su partido.

“Si todos los votantes progresistas de esta provincia se movilizan en torno al PSOE, seguramente podamos repetir es resultado”, dijo en referencia al obtenido en los últimos comicios autonómicos, donde el PSOE se situó como la fuerza más votada. En este punto, De la Rosa asegura que el objetivo en esta provincia es “mantener el quinto procurador”, y considera que es algo “posible” y lucharán por ello.

“No será fácil, pero tenemos que intentar que en estas elecciones autonómicas no ocurra lo mismo que en los anteriores. Aquí sí que se consiguió, pero hubo otras provincias donde hubo una desmovilización que provocó la pérdida de escaños”, explicó. Por ello, los socialistas quieren explicar a la ciudadanía que estas elecciones autonómicas son “tan importantes o más que unas municipales”.

“Estoy convencido de que si logramos que los compañeros de cada fundación local, si los grupos municipales de cada ayuntamiento de esta provincia, se toman en serio estas autonomías como si fuera a vida de ello, como si fueran sus propias elecciones municipales, podrán persuadir y seducir a sus vecinos para votar cambio en Castilla y León”, dijo el burgalés, a la vez que recordó que “tras casi 40 años de gobierno consecutivos del PP, toca cambio”.

A preguntas de los medios acerca de si hay miedo a que Sumar y Podemos puedan restar votos a los socialistas, Daniel de la Rosa indicó que la responsabilidad de su partido es “apelar al voto útil”. Trasladó así su respeto al resto de formaciones, a las que invitó a presentar sus proyectos y hacer su propia campaña, pero confía en lograr un “cambio de progreso en el futuro, liderado por el PSOE”.

“Nuestro objetivo es intentar demostrar que desde el ámbito autonómico, desde la Junta de Castilla y León, también se puede hacer una política cercana a los problemas reales del ciudadano y que ese voto de confianza que demostraron en nosotros en las municipales, podemos volver a tenerlo en las elecciones autonómicas”, concluyó.