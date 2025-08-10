Acuchillan a un joven de 23 años en Burgos

Un joven de 23 años ha sido ingresado esta madrugada en el hospital de Burgos tras sufrir una agresión con un arma blanca en la calle Calzadas.

El suceso, según confirmaron a Ical fuentes del Servicio de Emergencias Castilla y León 1-1-2, tuvo lugar pasadas las tres horas cuando una llamada alertó del incidente y explicó que la víctima presentaba lesiones en la espalda y en un brazo.

Desde la sala del 1-1-2 se informó a la Policía Local de Burgos, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizóuna UVI móvil.

En el lugar del altercado, el personal sanitario atendió al varón para después evacuarlo en UVI móvil al Complejo Asistencial Universitario de Burgos.