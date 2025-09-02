AEMET avisa de frío y lluvias en estas zonas de Castilla y León

Las lluvias y el frío siguen instaladas en este mes de septiembre en Castilla y León. El cambio en las últimas horas está provocando lo que menos gusta a los ciudadanos, salir por la mañana casi con abrigo y volver a casa en camisa de tirantes. Y es que según informa la Agencia Estatal de Metereología (AEMET) las temperaturas mínimas no van a superar los 10 grados.

Además prevé en el noroeste y norte montañoso, intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles dispersas, sobre todo en el noroeste, y tendiendo luego a poco nuboso. En el resto, poco nuboso aunque con nubes altas. Probables brumas y bancos de niebla matinales en el oeste y extremo norte. En lo que a vientos se refiere se prevé del oeste y suroeste, flojo a moderado.

En lo que se refiere a las temperaturas, la Comunidad tendrá mínimas estables, mientras que las máximas sufrirán un ligero ascenso, localmente moderado en el este y en cotas altas. En las ciudades las mínimas oscilarán entre los siete grados de Soria; los ocho grados de Ávila y Burgos; los nueve de Palencia, Salamanca y Segovia; los 10 de León; y los 11 grados de Valladolid y Zamora.

La AEMET también anuncia que las temperaturas máximas en las capitales de provincia de la Comunidad se situarán entre los 23 grados de León y Segovia; los 24 de Ávila y Soria; los 25 de Burgos y Salamanca; los 26 de Palencia y Zamora; y los 27 grados de Valladolid.