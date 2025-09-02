La Junta concede 1,2 millones de euros en ayudas a 148 entidades deportivas de Castilla y León a través del Programa Cantera

El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) publica este martes 2 de septiembre la resolución de subvenciones destinadas a los clubes y las sociedades anónimas deportivas de Castilla y León que jueguen en competiciones nacionales de categoría absoluta, para el desarrollo de su actividad deportiva a través del Programa Cantera. La Junta destina 1,2 millones de euros a esta convocatoria.

Las subvenciones se reparten entre 148 entidades deportivas: 129 clubes, 11 clubes de deporte adaptado y 8 sociedades anónimas deportivas.

El Programa Cantera, que desarrolla la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, tiene como objetivo contribuir a la consolidación de la estructura deportiva de clubes y sociedades anónimas deportivas para promocionar el deporte base de Castilla y León.

Los criterios de concesión de esta línea de subvenciones pretenden apoyar a aquellos clubes que sustentan una sólida estructura de cantera, con el mayor número de equipos y deportistas en todas las categorías posibles, para que se realice una verdadera promoción del deporte base de la Comunidad.

Además, estas ayudas buscan contribuir a hacer clubes más sólidos y resistentes a las dificultades económicas ya que, de este modo, pueden nutrirse los primeros equipos de los deportistas de su cantera, evitando realizar importantes desembolsos económicos que lleven a los clubes a un excesivo endeudamiento.

Asimismo, se continúa premiando los resultados deportivos y la participación en las máximas divisiones de los diferentes deportes, apoyando, aún más, a aquellos clubes que en su primer equipo, tengan el mayor número posible de deportistas formados en sus canteras.

Además, se incluyen dentro de los criterios de concesión, aquellos que tienen en cuenta la implantación de cada modalidad deportiva en España, las exigencias en cuanto al número mínimo de jugadores integrantes del equipo por cada modalidad deportiva, el número de jornadas de competición y también, los deportes en los que existe una liga regular y en la que son necesarios muchos desplazamientos durante la temporada. De este modo, se tienen en cuenta las peculiaridades de cada modalidad deportiva.

Los gastos a los que pueden destinarse las ayudas concedidas son los de alojamiento, manutención y desplazamiento de deportistas, personal técnico y árbitros o jueces, adquisición o alquiler de material, licencias e inscripciones, todos ellos necesarios para la realización de la actividad deportiva.

Dentro de estas subvenciones se ha reservado parte del presupuesto para los clubes que compiten en deportes adaptados. Esta es una de las medidas que se recoge en el Programa Deporte y Discapacidad que la Consejería está desarrollando desde el año 2013.