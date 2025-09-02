Transportes inicia la rehabilitación de la carretera N-610, entre Palencia y Villarramiel

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible inicia este miércoles 3 de septiembre las obras de rehabilitación para el mantenimiento preventivo del firme en varios tramos de la carretera N-610, entre las localidades de Palencia y Villarramiel, pasando por las de Villamartín de Campos, Mazariegos y Castromocho, en la provincia de Palencia.

Estos trabajos cuentan con un presupuesto de 917.000 euros (IVA incluido), en el marco del contrato preventivo de mantenimiento de firmes por 18,85 millones para conservar carreteras en las provincias de León, Palencia y Valladolid.

Las labores se realizarán en horario y días laborables y consistirán en el fresado y posterior reposición de la capa superficial con mezcla bituminosa en caliente, repintado de marcas viales y reposición de balizamiento, afectando por tramos a lo largo de cerca de 29 km, desde el km 7,280 hasta el 36 de la N-610.

En este contexto y para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, se producirán cortes de carril ordenados mediante señalistas con paso alternativo de vehículos.

Las intersecciones existentes en los tramos de actuación no se verán afectadas por las obras, dado que se mantendrán operarios en dichas intersecciones para regular el tráfico de la zona cuando sea necesario.

No obstante, durante las puntas de tráfico al comienzo y final de la jornada laboral se pueden producir retenciones de vehículos en los tramos afectados por las obras, por lo que se recuerda a los usuarios que extremen las precauciones y sigan los consejos de la Dirección General de Tráfico y la Policía Local en las inmediaciones de las obras. Asimismo, la continuidad de los itinerarios peatonales no se verá afectada.