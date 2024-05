La Aemet avisa que los restos de una Dana dejarán más lluvias y tormentas hasta el jueves en estas zonas de Castilla y León

La cuarta semana de este húmedo e inestable mes de mayo - que está siendo más atípico de lo habitual, aunque como dice el refranero popular "hasta el 40 de mayo no te quites el sayo"-, ha comenzado de la misma forma que terminó la anterior, con temperaturas frescas que no invitan a dejar el plumífero o el abrigo, al menos por la mañana a primera hora y al meterse el sol, y con fuertes aguaceros y tormentas, algunas de ellas acompañadas de granizo, que están poniendo en peligro campos de cultivo, sobre todo viñedos, como ocurría el domingo en la Ribera de Duero vallisoletana y burgalesa.

Y aunque ya se atisba en el horizonte que la cosa empieza a cambiar, y se espera calor casi veraniego al final de semana, lo cierto es que este martes, y a buen seguro que el miércoles y el jueves también, el agua seguirá siendo protagonista en Castilla y León, con nuevas tormentas y fuertes lluvias, según advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), quien explica que se trata de los restos de una Dana que está dando sus últimos coletazos en el norte peninsular sobre todo.

Así, la previsión de este segundo día de la semana habla de que continuarán los chubascos en el tercio norte peninsular, sobre todo en la segunda mitad del día, y que el cielo amanecerá nuboso o cubierto con probabilidad de bancos de niebla.

Las temperaturas mínimas subirán ligeramente en el nordeste mientras que en el resto, también en ascenso o sin cambios. Soria, Palencia y Burgos serán las capitales de provincia que marcarán las más bajas con cuatro grados, mientras que en León no se bajará de los cinco grados; en Ávila de los seis; en Segovia y Valladolid, de los siete; y en Zamora y Salamanca marcarán ocho de grados de mínima.

En cuanto a las temperaturas máximas, este martes habrá poco cambios y Zamora volverá a marcar la máxima de la Comunidad con 20 grados. En el resto de capitales de provincia, los termómetros oscilarán entre los 17 de Ávila, Burgos, León y Segovia y los 19 de Valladolid. El viento soplará de componente oeste.

Hasta el jueves o viernes, el aire frío en altura no terminará de retirarse de la Península. En ese momento, una dorsal se instalará sobre el país y aumentará la estabilidad y subirán los termómetros, que irán recuperando poco a poco los valores normales de mayo, pero eso será ya el próximo fin de semana.

En cuanto a las lluvias y tormentas, cabe señalar que entre las doce del mediodía y las seis de la tarde habrá un 95 por ciento de probabilidad de tormenta en el municipio soriano de Vinuesa, y un 90 por ciento en Puebla de Sanabria y Benavente (Zamora), Sahagún (León) o Cantalejo (Segovia). En localidades de la provincia de Valladolid, como Medina de Rioseco, Peñafiel o la propia capital vallisoletana será del 85 por ciento, al igual que en Baltanás (Palencia), Lerma (Burgos) y La Robla (León).