La Aemet vaticina temperaturas por encima de los 27 grados en dos provincias de Castilla y León

Nueva jornada primaveral antes de las lluvias que se esperan el domingo

Javier Blanco
Se está haciendo extraño este mes de octubre en Castilla y León. Se acerca noviembre y lejos de las temperaturas frías de hace unos años, todo lo contrario. Días primaverales, que hace que a lo largo toda la jornada sigamos en mangas de camisa mientras la ropa de abrigo tiene que seguir esperando y se espera con varios días más.

Eso sí, estos dos últimos días ha habido varios puntos de la comunidad donde ha llovido, circunstancia que no se va a repetir en la jornada de hoy, aunque sí en la de mañana domingo. Hoy temperaturas por encima de los 20 grados en todas las provincias y en especial dos zonas donde se superarán los 27 grados.

Estamos hablando del oeste de las provincias de Zamora y de Salamanca, donde los termómetros se dispararán, más cercanos a temperaturas del mes de junio o julio que la que debería tocar ahora

La previsión de la Aemet para hoy habla de cielos "poco nubosos, aumentando la nubosidad media y alta por la tarde de oeste a este, sin descartar alguna precipitación, débil, dispersa y ocasional, al final del día, en el noroeste".

Temperaturas con pocos cambios con viento flojo variable, predominando del suroeste en la segunda mitad del día.

Las mínimas y máximas por capitales de provincia serán las siguientes:

  • Ávila8/23
  • Burgos:7/24
  • León:7/24
  • Palencia:7/26
  • Salamanca:9/27
  • Segovia:11/23
  • Soria:7/24
  • Valladolid:8/26
  • Zamora:9/27

