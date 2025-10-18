Directo
Barça - Girona, en directo hoy: jornada 9 de LaLiga EA Sports
Los de Flick intentarán reencontrarse con la victoria ante un Girona que ha ganado 3 de las últimas cinco visitas a los blaugranas
FC Barcelona - Girona: jornada 9 de Laliga EA Sports, en vivo online
Hace lo propio el Girona
Sale a calentar el Barcelona
Y así lo hacía el Girona, que presume de sus jugadores ucranianos
Así llegaba el Barcelona al estadio
Lamine regresa al once
Después de varias semanas de lesión, el extremo español regresa al once del Barça. Había dudas de si estaría de inicio, pero parece que el técnico alemán le ve en condiciones para comenzar el encuentro. Veremos cuántos minutos le da Flick.
También hay once del Girona
Gazzaniga, Rincón, Joel Roca, Arnau, Vitor Reis, Blind, Witsel, Alex Moreno, Portu, Bryan Gil y Vanat.
Múltiples bajas en el Girona
Por parte del equipo gerundense, Michel no tendrá en convocatoria a Iván Martín, David López, Van de Beek, Alejandro Francés y Ounahi.
Sin duda, un gran contratiempo para el español, que tendrá que afrontar el partido ante todo un Barcelona con bajas sensibles en la medular y en la zaga.
Alineación del Barcelona confirmada
Szczesny, Kounde, Eric, Balde, Cubarsí, Pedri, De Jong, Casadó, Toni Fernández, Rashford y Lamine Yamal.
No estará Lewandowski ni Raphina
Sin embargo, las bajas en el equipo de Hansi Flick siguen mermando a la plantilla. El técnico alemán no podrá contar con Lewandowski, baja esta semana por una rotura muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo, ni Raphinha, que mantiene las molestias musculares de la jornada 6.
Hansi Flick recupera a Fermín y Lamine Yamal
El conjunto blaugrana comienza a recuperar efectivos después de la plaga de lesiones de septiembre. En este caso, el club ya ha incluido en la convocatoria a Fermín y Lamine Yamal, y estarán disponibles para el choque.
El Girona quiere despegarse de los puestos de descenso
Por su parte, el equipo de Michel llega a la cita con la necesidad de sumar. Los gerundenses se sitúan con seis puntos, justo por encima del descenso, por lo que puntuar en un campo tan complicado sería positivo para las aspiraciones del equipo.
Un Barcelona que quiere volver al liderato
El Barça necesita la victoria después del pinchazo en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla. Los de Hansi Flick podrían colocarse líderes de la competición de manera virtual a falta de conocer el resultado del Real Madrid mañana en Getafe.
El fútbol regresa a LaLiga tras el parón de selecciones y ambos equipos tratarán de sumar tres puntos valiosísimos para sus aspiraciones.
¡Muy buenas tardes a todos!
Bienvenidos a la retransmisión de este Fútbol Club Barcelona - Girona de la jornada 9 de LaLiga EA Sports
